Pinuccio in diretta su CoratoLive.it per Libri in Scena

Coronavirus, numeri ancora alti: 1.388 nuovi casi e 44 decessi

I decessi: 16 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione