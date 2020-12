È la quindicesima pubblicazione, fra libri e opuscoli, di Pasquale Tandoi sulla storia della nostra città. Si intitola “Corato nel Seicento. Come si sopravviveva in quel secolo così funesto tra carestie, pestilenze, terremoti, gabelle, turchi, stregoneria, scomuniche e terrore dell’inferno” (Live Edizioni).



«Più volte - Scrive l’autore - nei miei lavori di ricerca mi ero imbattuto in situazioni, fatti e personaggi coratini del Seicento, mai, però, mi aveva sfiorato l’idea di farne un’opera organica. Perché, diciamolo subito, generalmente il XVII secolo non se lo fila quasi nessuno, in quanto è sostanzialmente un periodo di decadenza. Non ha appeal, non ti ispira, non ti prende, perché circonfuso di un’aura di negatività. È un’epoca per specialisti. Sui manuali di storia il Seicento si studia velocemente, i docenti sono sintetici. Pochi cenni. La mole del programma incombe e c’è ben altro da spiegare, per cui alla fine dell’anno scolastico lascia tracce minime. Difficile da ricordare con tutte quelle guerre, trattati di pace, successioni dinastiche, crisi economiche, carestie e pestilenze.

Schiacciato com’è, tra l’altro, in mezzo a due giganteschi monumenti della Storia: il Cinquecento con i suoi splendori rinascimentali e il Settecento con i suoi “lumi” e le grandi rivoluzioni.

Il Seicento ebbe, fondamentalmente, una sola identità, quella di essere un’età molto calamitosa, anzi proprio sfigata. Fu, in aggiunta, il secolo in cui entrò a pieno regime la Controriforma Cattolica e continuò frenetica e spietata l’attività del Tribunale dell’Inquisizione con le torture e le condanne al rogo di “streghe” ed eretici. Chiedere conferma a Giordano Bruno: fu arso vivo in Campo dei Fiori a Roma per non aver abiurato le sue teorie filosofiche e teologiche. Era il 17 febbraio del 1600: il biglietto da visita di un secolo che, in Italia, esordiva alla grande. All’insegna della totale negazione di ogni forma di libertà di pensiero.

Oppure domandare al filosofo domenicano Tommaso Campanella. Subì cinque processi, ventisette anni di carcere e indicibili torture. Fu considerato un eretico perché aveva osato affermare che la natura va analizzata con i sensi e con la ragione, senza schemi precostituiti. Sicuramente non con le Sacre Scritture. Per evitare il rogo dovette fingersi pazzo.

L’autoritarismo, il fanatismo e la costante azione di censura della Controriforma stavano distruggendo gli aspetti più profondi del Rinascimento: il culto della ragione, lo spirito di tolleranza e il senso laico della vita.

Il Seicento. Anni foschi, tetri, evocanti immagini di processioni penitenziali, con i confratelli incappucciati, al buio appena rischiarato dalle fiamme, tremule e spettrali, delle torce. E con il sottofondo continuo dei rintocchi a morto delle campane. Un rigurgito di Medioevo.

Addio all’uomo rinascimentale! Si era sentito al centro del mondo, libero e creatore, misura di tutte le cose, dominatore della natura e degli eventi. Verso la fine del Cinquecento, era arrivato il tempo dei doveri, verso Dio e verso il sovrano. Scomparve l’ottimismo. L’uomo secentesco ricominciò a incupirsi, a subire l’oppressione politica, gli eventi catastrofici della natura, a guardare e, ancor più, a temere l’aldilà e i castighi divini. La vita ridiventò incerta, pervasa di inquietudine, tormentata.

Come nel Medioevo, si tornò a vivere, trepidando, nell’attesa della fine dei tempi, che prima o poi sarebbe arrivata. Ma non era tanto la morte in sé a far paura, quanto il “giudizio universale” e la dannazione eterna, fra diavoli e fiamme dell’inferno.

Fu come se la Storia avesse fatto dei passi indietro per prendere la rincorsa per quel gran balzo in avanti della civiltà che sarebbe stato il Settecento.

Per questo clima soffocante che si respirava nel Seicento, ero stato sempre fugace nel tratteggiarne alcuni aspetti coratini.

E poi? Poi è arrivato il lockdown per il covid-19: si è creata la giusta atmosfera cupa per raccontare un secolo cupo. Una perfetta sintonia. Ma per non farmi prendere dall’angoscia, ho utilizzato come antidoto l’ironia, disseminandone granelli qua e là nel corso della narrazione. Inoltre ho utilizzato uno stile più libero, una volta tanto senza le “catene strette” del linguaggio dei documenti, che rimangono, comunque, l’indispensabile punto di riferimento. Per cui alla fine sono sopravvissuto. Anzi, a tratti, mi sono persino divertito.

Mentre procedevo nella stesura del libro, mi rendevo sempre più conto che il XVII secolo, nonostante tutto, non è un’epoca da saltare a piè pari. Le nostre radici affondano anche nella condizione in cui eravamo allora. Alcuni aspetti di quel passato ormai remoto si riscontrano ancora nell’attuale società.

Ci ho dato un’occhiata, raccontando, in oltre venti capitoli, come si viveva a Corato. Anzi, viste le molteplici sciagure, come si sopravviveva. Infatti la popolazione passò dagli oltre settemila abitanti di inizio secolo ai quattromila e cinquecento della fine. Per raggiungere questo notevole calo demografico i nostri lontani antenati non si fecero mancare nulla: carestie per tutto il secolo, devastanti terremoti, la terribile peste del 1656-57 con circa 3.500 morti, la scarsa igiene, la durezza del lavoro, l’oppressione fiscale dei vicerè spagnoli, le angherie e gli abusi dei nostri feudatari, i Carafa, la malagiustizia, il clima di superstizione, il potere onnivoro e i privilegi di preti e suore. A completare il quadro contribuiva l’incessante stato di allarme per le incursioni dei pirati turchi.

Nel Seicento andò così.

Ma, in generale, l’uomo, nonostante le censure ecclesiastiche, i “castighi divini” e la paura dell’inferno, non smise di pensare. Soprattutto fuori dell’Italia. L’uomo “europeo” non poteva delegare ai dogmi della Chiesa la spiegazione dell’universo, della realtà, della società, della natura, dello stesso Dio. L’uomo doveva essere libero di pensare. Solo così avrebbe dimostrato a se stesso di esistere. Cogito, ergo sum. Parola di Cartesio. Lo “spirito” si liberò delle catene oscurantistiche con Campanella, Bacone, Hobbes, Locke, Leibniz, Galileo, Spinoza e Cartesio, i grandi pensatori del Seicento che anticiparono il progresso delle idee del Settecento, il secolo “illuminato” dalla ragione.

La filosofia ci salvò. Peccato che nutriva solo la mente. E anche di poche persone».