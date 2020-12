Alle 18 Giancarlo De Cataldo in diretta su CoratoLive.it per Libri in Scena

Giancarlo De Cataldo sarà in diretta su CoratoLive.it (Facebook e sito web) e sulla pagina di Sonicart. L'incontro virtuale con il magistrato e scrittore tarantino è il secondo appuntamento di "Libri in scena", rassegna ideata da Michele Cialdella di Sonicart e Titti Cinone.

De Cataldo è noto soprattutto per aver scritto Romanzo Criminale (2002) e Suburra (2013, con Carlo Bonini), due libri diventati film di successo e serie tv acclamate dai fan. In trent'anni ha scritto diversi libri, gialli ispirati a fatti di cronaca italiani come Nelle mani giuste (2007) o romanzi storici come I traditori (2010). Oggi presenterà il suo ultimo libro: "Un cuore sleale".

Il calendario degli incontri

5 dicembre - Raoul Bova

10 dicembre - Silvia Avallone

12 dicembre - Beppe Severgnini

17 dicembre - Pinuccio

19 dicembre - Chiara Francini