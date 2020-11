Da Severgnini a De Cataldo: 7 autori in diretta su CoratoLive e Sonicart per "Libri in scena"

I 7 samurai, i 7 re di Roma, i magnifici 7, 7 anni in Tibet, le 7 vite di un gatto, i 7 chakra. Così, un po' per catturare il potere energetico di questo numero, 7 sono anche gli autori che saranno ospitati nella rassegna "Libri in scena" a partire da sabato 28 novembre.



L'idea è nata da una chiacchierata informale tra Titti Cinone e Michele Cialdella: di lì ha preso forma e sostanza un calendario di incontri con gli autori che parleranno dei loro lavori letterari in una modalità colloquiale. Sette ospiti per altrettante dirette on line, della durata di circa 30 minuti ciascuna, in cui chiunque potrà partecipare e incontrare più da vicino gli autori, postando domande da porre agli intervistati. Previsto anche il collegamento con un “esperto da casa” che potrà rivolgere all'autore una domanda oppure esternare anche solo una riflessione.

Le dirette, tutte in programma alle 19, verranno trasmesse sulle pagine di CoratoLive.it e sui profili facebook dei due ideatori della rassegna

Il calendario degli incontri. Nel primo appuntamento, in programma per sabato 28 novembre, si parlerà del libro "Femminili singolari" di Vera Gheno, una brillante sociolinguista che metterà in luce come le parole contengono un mondo di relazioni, che, con significati più o meno espliciti, racchiudono visioni della realtà.



Il secondo appuntamento, giovedì 3 dicembre, vedrà protagonista Giancarlo De Cataldo con il suo ultimo romanzo “Un cuore sleale”. Il giudice della Corte d’assise, nato in Puglia, è l’autore dei best seller “Romanzo criminale” - da cui Michele Placido ha tratto l’omonimo film - e di “Suburra”.

Sabato 5 dicembre l'ospite sarà l'attore Raoul Bova, con cui si parlerà del suo primo libro intitolato “Le regole dell’acqua” in cui si racconta di nuoto e dintorni- Perché, come spiega lo stesso Bova, "quando sei travolto dall'onda trattieni il fiato, non puoi entrare nel panico e ti devi ricordare di quelle regole fondamentali che hai imparato quando eri bambino".

Quarto appuntamento, giovedì 10 dicembre con la scrittrice e poetessa Silvia Avallone con il suo libro “Un’amicizia" che pone l’attenzione sui social e la “dittatura dell’apparire” e della prepotente dialettica tra parole e immagini che caratterizza la comunicazione su web.

Sabato 12 dicembre sarà la volta dell’editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera, nonché opinionista e umorista, Beppe Severgnini che presenterà il suo ultimo libro “Neoitaliani. Un Manifesto” regalando un momento di approfondimento socioeconomico sul periodo che stiamo attraversando.

Giovedì 17 dicembre spazio all'ilarità con Pinuccio, autore e inventore del suo esilarante personaggio che fa surreali chiamate a personaggi politici di tutto il mondo, nonché abile reporter di Striscia la notizia. Pinuccio presenterà il suo ultimo lavoro letterario “Annessi e connessi. La vita al tempo dei social”.

L'ultimo appuntamento, sabato 19 dicembre, sarà l’attrice Chiara Francini che, oltre ad essere editorialista per La Stampa e conduttrice televisiva, lavora alacremente come scrittrice. Si andrà alla scoperta del volto oscuro dell’amore con il suo ultimo libro “Il cielo stellato fa le fusa”.

«Con il preziosissimo supporto di CoratoLive.it e della Proloco Corato - affermano Titti e Michele - saranno lieti della vostra partecipazione alla prima versione online di questa rassegna di libri, nata con la consapevolezza che la realtà che attualmente possiamo vivere si dilata nel mondo della rete che magicamente passa dall’essere solo on line a diventare on life (essenza racchiusa nel neologismo di Floridi)».