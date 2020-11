In città ​nasce l'unità di crisi di cultura e spettacolo

Un gruppo di professionisti della cultura e dello spettacolo di Corato ha avvertito la necessità di avviare un dialogo con il sindaco Corrado De Benedittis, l’assessore alle politiche educative e culturali, Beniamino Marcone e l’assessore alla città Internazionale e cultura giovanile, Federica Buonsante.



L’incontro ha portato alla creazione di un tavolo di confronto permanente che ha individuato nell’imminente la creazione di una "unità di crisi della cultura e dello spettacolo" che, come da precisa richiesta degli assessori, coinvolga tutte le professionalità del settore esistenti in città per fronteggiare il particolare momento che stiamo vivendo e per creare nuove prospettive per il futuro.

«L’obiettivo - spiegano dal Comune - è quello di far vivere la città anche dal punto di vista professionale, attraverso delle forme di comunicazione e fruizione differenti. L’unità si riunirà alle 17.30 di lunedì 16 novembre. Invitiamo le professionalità interessate a comunicare la propria adesione all’indirizzo email ecosistemacultura.corato@gmail.com , indicando nell’oggetto ”Adesione all’unità di crisi della Cultura e dello Spettacolo - Corato” e, nel corpo della email, ragione sociale e ambito dell’attività».