La "zona arancione" ferma la mostra “Il Volto del ‘900 - Secondo Atto“​

In seguito al nuovo dpcm che entrerà in vigore domani, si ferma il viaggio della mostra “Il Volto del ‘900 - Secondo Atto“, inaugurata il 24 ottobre scorso.



«Qui, ferme al capolinea, vogliamo innanzitutto ringraziare i tanti visitatori che hanno creduto in noi - raccontano le organizzatrici - hanno apprezzato il nostro lavoro, hanno trascorso dei piacevoli pomeriggi in compagnia dell’arte, della moda, della letteratura, del cinema e della musica senza farci mai mancare amicizia, stima, sorrisi, compagnia, risate, chiacchiere, caffè, parole di conforto e complimenti.

Grazie a chi ci ha sostenute, sorrette e accompagnate in questa impresa. Grazie agli sponsor e alla Cooperativa Sociale Terra Maiorum. Grazie ai media partner (Corriere della Sera, CoratoLive.it, Coratoviva, Lo Stradone, Quarto Potere) e alle associazioni (Agorà 2.0, Adisco Corato, Archeoclub Corato, Associazione Bice Fino, Buoncampo, Centro Italo-Venezolano, Club delle imprese per la cultura di Confindustria Bari e BAT, CUORO Onlus, FAI Puglia, FIDAPA Corato, Harambè, Libera Puglia, Corato Open Space, Rotary Corato, Sordi Corato, Teatro delle Molliche, Unione Italiana Ciechi).

Siamo coscienti del fatto che la situazione va affrontata con coraggio, nel rispetto di noi stessi e degli altri e che purtroppo le cose non vanno sempre come ci aspetteremmo. Dunque - concludono - anche questo evento in cui abbiamo messo il cuore, l’anima e sovente la fatica, si deve fermare... ma solo per un po’, con la speranza che “ il domani, quello col sole vero, arriva”».