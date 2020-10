Moda, arte, letteratura, musica e storia: ecco "Il Volto del ‘900 - Secondo atto”

Si svolgerà dal 24 ottobre al 30 dicembre la mostra “Il Volto del ‘900 - Secondo atto”. Grazie al sostegno della Regione Puglia, dei media partner, partner, organizzazioni e associazioni che hanno collaborato, l’associazione culturale “Il Tempio di Serapide” propone un nuovo progetto che intende focalizzarsi sul tema dell’organizzazione e della promozione delle attività culturali come strumenti chiave per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale sul territorio.



Il nuovo percorso espositivo proposto sarà allestito nella Cantina Sociale, costruzione in pietra viva del 1875 e unico esempio esistente e funzionante di opificio ottocentesco.

«In collaborazione con la Cooperativa lavorazione prodotti agricoli “Terra Maiorum” - spiegano gli organizzatori - si è scelto di mettere insieme arte e operosità delle imprese, la stessa operosità che si mette nel progettare un'opera d'arte e un evento culturale. Nel segno della piena continuità con le attività promosse e realizzate negli ultimi tre anni prende forma oggi un nuovo progetto che, in seguito ad un attento studio filologico, ad un’analisi storico/artistica e ad elaborazioni critiche, svolte da “Il Tempio di Serapide”, propone un’altra mostra affrontando la prospettiva storica e artistica degli anni ‘70 ‘80 ’90 con grande rigore scientifico, valorizzando i contenuti attraverso un percorso espositivo. Una mostra costruita come una sinfonia, in cui per la prima volta, storia, letteratura, moda, arte, design, disegnano insieme un percorso tramite la creazione di “Historical Rooms”, che illustreranno, attraverso contenuti emozionali (Immersive art), l’intera esposizione.

La mostra si dividerà in 5 sezioni: moda arte design; arte e impresa; letteratura e musica; storia del cinema, della televisione e dello sport; gli avvenimenti storici.

L’evento inaugurale si svolgerà il 24 ottobre alle 18 nella Cantina Sociale in via Castel del Monte 184. L’evento sarà moderato dall'avv. Luisa Addario. Interverranno il presidente della Cantina Sociale, Giuseppe Caldara, il Generale Giuseppe Nicola Tota, il direttore generale Turismo e Cultura Regione Puglia Aldo Patruno, il sindaco di Corato Corrado De Benedittis, il prof. Pierfrancesco Rescio, il presidente della sezione coratina dell’associazione Archeoclub Iacovelli che presenterà l’opera all’interno della iniziativa dal titolo “Corato sulle tracce del passato”, il dirigente scolastico dell’Istituto Professionale Alberghiero Tandoi, Angela Adduci, e il dirigente scolastico del Liceo artistico Federico II, Savino Gallo.



L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid 19.