Presidio del Libro, un incontro-aperitivo con Anna Giurickovic Dato

Ripercorrendo il tema dell'invenzione del presente, il Presidio del Libro di Corato, in collaborazione con la libreria Ambarabacicicoco, organizza un incontro-aperitivo con Anna Giurickovic Dato per dialogare sul suo ultimo libro: "Il grande me", edito da Fazi.

L'incontro si terrà mercoledì 7 ottobre alle 19.30 presso Storyteller, in piazza di Vagno. In questa occasione, chi vorrà acquistare il libro riceverà uno sconto sulla copia. Per info e prenotazione obbligatoria: 348.4292921 oppure 080.898.7728.

L'iniziativa è promossa dalla Regione Puglia, Assessorato all'industria Turistica e Culturale in collaborazione con l'Associazione Presidi del Libro-

L’autrice. È nata a Catania nel 1989, ma vive tra Roma e Parigi. È avvocato, ha un dottorato in Diritto pubblico ed è sceneggiatrice. Il suo romanzo d’esordio, La figlia femmina (Fazi Editore, 2017), è arrivato finalista al Premio Brancati 2018 ed è stato tradotto all’estero in cinque paesi tra cui Francia, Germania e Spagna, ottenendo un largo successo di critica e pubblico.

Il romanzo. Simone, davanti alla consapevolezza di una morte certa, viene raggiunto a Milano dai suoi tre figli, dopo molti anni di lontananza. È l’inizio di un periodo doloroso, ma per Carla si tratta anche dell’ultima occasione per recuperare del tempo con suo padre. Simone, angosciato dal pensiero di aver fallito e di non poter più cambiare il suo passato, ripercorre le tappe della propria eccentrica esistenza, vissuta con grande passione e voracità. Mentre la sua lucidità mentale vacilla sempre più, vuole usare il poco tempo che gli resta anche per rimediare a vecchi errori e confessa ai figli un segreto. In Carla e i suoi fratelli riaffiorano ricordi di anni lontani, i momenti dell’infanzia in cui la famiglia era ancora unita e quelli legati alla separazione dei genitori, nel tentativo di ricostruire una verità dai contorni sempre più incerti. I ragazzi non possono far altro che assecondare il padre, tra realtà e delirio, mentre la malattia si dilata richiedendo sempre più attenzioni e occupando la totalità delle loro giornate. Inizia così una ricerca - anche interiore - dai risvolti inaspettati, che porterà Carla e la sua famiglia a scontrarsi con un’ulteriore dura realtà, oltre a quella della vita e della morte. Sarà un confronto necessario, che Carla ha cercato e allo stesso tempo sfuggito per anni, ma che ora dovrà affrontare con tutta la forza di cui è capace.

Dopo il sorprendente esordio con La figlia femmina, Anna Giurickovic Dato torna con un romanzo crudo, sincero e a tratti destabilizzante, una riflessione profonda sulla figura del padre, capace di emozionare e far riflettere. Il grande me è un libro forte, che parla all’animo del lettore senza paure e senza reticenze, raccontando la storia di una famiglia rivoluzionata dalla notizia di una fine imminente e dalla scoperta di un segreto mai svelato, ma soprattutto la storia di una figlia costretta a fare i conti, ancora molto giovane, con il dolore di una grande perdita.

“Dalle otto del mattino alle sette di sera io non provo niente. Poi, quando termina l’orario di visita, mi si abbatte addosso tutta la giornata, quelle passate e quelle che verranno.”