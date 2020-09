Nasce la Piccola Biblioteca di Comunità: raccoglierà i libri donati in memoria di Angela Pisicchio

In occasione dell’annuale Festa dei Lettori, il Presidio del Libro ha immaginato dei percorsi che possano dare speranza e offrire al contempo molteplici spunti di riflessione. Il titolo della Festa sarà “L’invenzione del presente”.

«L'idea nasce da un ampio dibattito intorno all'esperienza del lockdown e della pandemia, un periodo difficoltoso e universale, che ci consegna l'urgenza di immaginare il futuro ripensando azioni, comportamenti e progetti» spiegano gli organizzatori.

In particolare, il Presidio di Corato ha pensato a percorsi che partono dall’osservazione attenta e curiosa della propria città, preclusa durante il periodo di emergenza sanitaria, accompagnata dalla lettura di alcuni brani significativi; dall’osservazione di se stessi e dalla successiva scrittura di sentimenti positivi per costruire il futuro, dalla immaginazione dei bambini ai quali verrà proposta la lettura di un libro che stimolerà la costruzione di un futuro creativo».

Inoltre sarà inaugurata la Piccola Biblioteca di Comunità che raccoglierà libri per bambini donati in memoria di Angela Pisicchio, da parte dei suoi ex alunni, ormai adulti, e libri di autori ospitati dal Presidio nel corso degli anni, che potranno essere consultati e presi in prestito. In tale occasione sarà allestita una mostra sul maestro- scrittore Gianni Rodari.

Il programma di attività per la Festa dei Lettori, che si realizzerà, come da tradizione, nell’ultimo fine settimana di settembre, è il seguente:

Giovedi 24 settembre

Flànerie. Osservare la città per avere occhi nuovi

Passeggiata letteraria

Ore 18.00. Partenza dalla Biblioteca Comunale “M. R. Imbriani”

A cura di Michela Petrizzelli e Maria Pia Sardano- docenti di Storia dell’Arte, in collaborazione con i Donatori di Voce

Venerdì 25 settembre e lunedì 28 settembre

Scrivere i sogni

Laboratorio di scrittura autobiografica

Dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Fondazione Luigi e Maria de Benedittis. Via M.R. Imbriani, 35

A cura di Irene Stolfa-docente di Psicologia e Comunicazione presso l'IIS Oriani- Tandoi e cultore di scrittura autobiografica presso la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari

Prenotazione obbligatoria: presidiolibrocorato@libero.it

Domenica 27 settembre

Costruire il futuro attraverso i libri

Inaugurazione della Piccola Biblioteca di Comunità “Angela Pisicchio”

Ore 20. 00 Fondazione Luigi e Maria de Benedittis. Via M.R. Imbriani, 35

Con la collaborazione dei Donatori di Voce

Martedi 29 settembre

Invento il presente, scrivo il futuro

Laboratorio di lettura per bambini dai 6 ai 10 anni

Ore 17.00.

A cura di Carmen Centrone-pedagoga teatrale

Fondazione Luigi e Maria de Benedittis. Via M.R. Imbriani, 35

Prenotazione obbligatoria: presidiolibrocorato@libero.it

Tutti gli incontri, gratuiti e aperti a tutti, prevedono il rispetto delle norme anticovid.