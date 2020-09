"Libri al chiostro", il secondo appuntamento è con "Ingannevole è il cuore"

Tutto pronto per il secondo appuntamento della rassegna "Libri al chiostro", organizzata dall’associazione culturale FOS nell’ambito delle iniziative dell’Estate Coratina che si terrà oggi alle 18 nel chiostro del Palazzo di Città, con accesso da piazza Marconi.



Questa volta sarà la narrativa, e in particolare il romanzo, al centro della conversazione sul “Sentimento della Scrittura”, con la presentazione del libro "Ingannevole è il cuore" (Fos Edizioni) di Mariella Strippoli.

Mariella Strippoli è nata a Corato ma vive ad Andria. Insegnante di ballo con l’hobby della lettura, sembra aver creato un nuovo format: le storie che nascono a tavolino in un bar alla italiana. La storia viene raccontata in maniera scorrevole, a ritmo caraibico, con periodi brevi, ritmati e attraverso i punti di vista di tutti i personaggi, allo scopo di coinvolgere maggiormente il lettore, mescolando le prospettive, intersecandole e facendole divergere, in un gioco di alternanza tra presente e passato. Le descrizioni sono funzionali a collocare i personaggi e a dare una idea minima dell’ambientazione in questa deliziosa favola per adulti che ha l’obiettivo mal celato di dimostrare che la realizzazione personale passa non solo, ma anche, attraverso l’amore.

La serata, introdotta e coordinata da Raffaella Leone, vedrà la partecipazione di Mariella Sivo, che intervisterà l’autrice, e di Andrea Sannicandro e Marilù Cavallo, che leggeranno alcuni passi del romanzo.

A causa del covid-19, si accede alla presentazione solo muniti di mascherine.