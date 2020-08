«Nonostante tutto, l'arte non si ferma». Esordisce così il presidente della Pro Loco, Gerardo Strippoli, inaugurando ufficialmente la 52esima edizione del Pendio, mostra e concorso di arte contemporanea per giovani artisti del Mezzogiorno Italia, nonché una degli appuntamenti più attesi del programma Estate Coratina. Nel rigoroso rispetto delle norme previste dal protocollo anti Covid e garantendo l'attento distanziamento sociale, la cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera in piazza Abbazia a partire dalle 19.

«La pandemia di Covid-19, che ormai ci attanaglia da mesi, ha danneggiato fortemente il settore culturale. Musei, gallerie d'arte hanno ancora i battenti chiusi e questo ha comportato una notevole perdita di visitatori e possibilità di lavoro. Ma il nostro Pendio ha avuto la forza di reagire e resistere, con i suoi ben ventinove artisti che hanno partecipato alla sua 52esima edizione».

E così, la suggestiva cornice di piazza Abbazia ha accolto le opere degli artisti in concorso, il cui fil rouge «Va dall'ordine al caos, la natura, temi di attualità. - commenta il presidente della giuria Michele Roccotelli- Si è saputa ammirare la sapienza meramente pittorica di ogni artista, e ai pochi grafici, la felicità nel disporre forme e colori. Guardando le opere nell'insieme a collettiva, ci si reagisce con le vibrazioni del nostro animo, si ha la sensazione di sentire nella pittura di ognuno di loro, di interagire con loro. Gli artisti hanno comunicato tanta voglia di apprendere e di fare, esprimersi, si capire e capirsi per raccontare e raccontarsi nel loro lavoro, svolto con autentica passione e dedizione. Ci si augura che per il premio Pendio, che resiste da 52 anni, sia il momento magico per risvegliare gli animi dopo l'incredibile chiusura per la pandemia. Le autorità locali trovino anche i fondi per perfezionare e rendere il Premio di più grosso spessore culturale e a livello nazionale, se non addirittura internazionale».

Le limitazioni determinate dall'emergenza da coronavirus non hanno allontanato i cittadini dalla voglia di cultura, men che meno hanno impedito agli artisti di esprimere la propria arte. «Questa consapevolezza ha spinto l'amministrazione, pur con le dovute precauzioni e con i limiti imposti dalla situazione emergenziale, a dare spazio a eventi storici come il Pendio.- aggiunge Patrizia Tandoi, in rappresentanza del commissario straordinario - Anche quest'anno la Pro Loco, in un momento così difficile, ha saputo reagire, proponendo con coraggio nuove "modalità di fruizione" per riavvicinare i visitatori all'arte. Nella ferma convinzione che la città di Corato desideri tornare a frequentare i luoghi della cultura, ringrazio gli organizzatori e gli artisti che hanno accolto questa sfida».

Il Pendio è da sempre il frutto di un lavoro di cooperazione tra volontari, associazioni, famiglie, aziende e volontari del servizio d'ordine e di pronto soccorso che insieme contribuiscono al fine di garantire il successo dell'iniziativa stessa. «Da tanti anni la Pro Loco porta avanti questi progetti importanti per la nostra città.- dichiara Marina Mastromauro amministratore delegato del pastificio Granoro- Il Pendio ha visto artisti che hanno portato la città di Corato fuori. Vorrei che si partisse da questo evento per ritrovare la luce, dopo anni di buio per la cultura di Corato. Viviamo senza bellezza da tanto tempo ormai. I nostri spazi, molti tra i quali abbandonati, dovrebbero essere recuperati per dare sfoggio alla bellezza della cultura. Assistiamo spesso ad un processo di ghettizzazione che non fa che incrementare episodi di violenza nelle nostre piazze. Il ministro Rabin una volta disse: "Difficile non è vincere le guerre,ma mantenere la pace." Dobbiamo ritornare al concetto di "bello" come espressione di giustizia e libertà»

Conclude infine Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia: «Un'iniziativa longeva come il Pendio è la massima espressione del duro lavoro che quotidianamente compiono tutte le Pro Loco pugliesi. Oggi rispetto a questi momenti di emergenza, star fermi è difficile, siamo un faro per le singole località. Il mio appello alle istituzioni locali è quello di non essere insensibili di fronte a iniziative come queste. C'è un tessuto di storia impresso in questi progetti culturali che conferiscono qualità al nostro lavoro di promozione sociale».

Tra le importanti novità previste nel concorso di questa edizione del Pendio, inoltre, le opere saranno inserite in un catalogo che permetterà loro di conferire crediti con valore formativo e curriculare. Inoltre le opere saranno inserite nelle riviste Art Now e About Art.

Doveroso, infine, un importante appello da parte del presidente Pro Loco Gerardo Strippoli: «Il Pendio è anche occasione per godere del nostro centro storico. Piazza Abbazia è cuore ferito per gli episodi vandalici e di violenza che ogni anno si susseguono, ma a maggior ragione abbiamo riproposto la mostra qui, perché la piazza è dei cittadini e tutti hanno diritto di goderne. Il mio appello ai candidati sindaci e quello di agire, perché puntualmente ci si scandalizza soltanto, ma tutto rimane una lettera morta. Col Pendio stiamo dando un chiaro esempio di voler veder rivivere il centro storico di Corato. Quindi, non fermiamoci solo al grido di allarme, ai proclami elettorali, perché siamo stanchi dello stato di abbandono in cui versano molti luoghi storici e artistici di Corato. Ci vuole poco. Basta volerlo davvero».

Le opere premiate

Primo premio Dott. Renato La Serra:

Antonio Giannini, Quel sottile Filo Rosso

Secondo Premio Chiara Clemente e Attilio Mastromauro:

Raliza Georgieva, Lucifer Extramondo

Terzo Premio Prof. Felice Tarantini:

Giuseppe De Palma, Sterili

Quarto Premio Mimì Torelli e Maddalena Povia:

Cristina Mangini, Libri

Quinto Premio Not. Vittorio Fabbri:

Paola Damiana Ghiro, Come Neve

Premi speciali

Primo premio Grafica e illustrazione 2020:

Antonella Spadavecchia, Beyond The Wall

Secondo Premio Grafica e illustrazione 2020:

Salvatore Modugno, Riccardino

Premio Pro Loco Quadratum:

Georgieva Raliza, iI Satiro e gli Esseri Mistici della Selva Verde

Premio Proff. Chiara e Domenico Simeone:

Domenico Scaringi, Autoritratto con Cappello Thailandese

Premio Ass. Cataldo Leone:

Acclavio Eleonora, Autoritratto

Premio Comune di Corato:

Antonio Giannini, Al di Là e Al di Sotto

Premio Barletta in Rosa:

Nunzia Lastella, Un Mattino D'Estate

Premio Ass. Art. Antonello Da Messina:

Saverio Maggio, Sul Palmo di Mano