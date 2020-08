Torna l'arte all'aperto: domani taglio del nastro per il 52esimo Pendìo

Largo Abbazia torna a mutarsi in galleria d’arte a cielo aperto con Il Pendìo, la 52esima mostra d'arte riservata ai giovani artisti del Mezzogiorno d'Italia che verrà inaugurata domani, mercoledì 26 agosto, alle 19.

Con coraggio e con la volontà di dare spazio a cultura e arte nonostante la delicata lotta al Covid 19, la Pro loco in sinergia con l’amministrazione comunale ha promosso già durante il lockdown il bando di questa edizione 2020 come gesto di speranza e rinascita per gli artisti, probabilmente tra i più colpiti dalle conseguenze di questa emergenza.

La serata inaugurale della mostra dedicata all'arte pittorica e da due anni aperta a grafica ed illustrazioni, sarà celebrata con ingressi contingentati e la Pro loco "Quadratum" svelerà insieme alla giuria tecnica, le autorità e altri illustri ospiti e mecenati, i vincitori dei premi acquisto che caratterizzano da sempre "Il Pendìo".

Sia la cerimonia di premiazione, sia tutti gli accessi previsti nei giorni della mostra saranno effettuati secondo i protocolli anti Covid, pertanto alla mostra si potrà accedere mediante un unico varco di accesso al fine di monitorare i flussi e garantire il distanziamento sociale. Secondo le norme vigenti, l’accesso sarà consentito soltanto a coloro che indosseranno mascherina a copertura di naso e bocca.



In palio ci sono 6 premi per la sezione pittura e 2 per la sezione grafica e illustrazione.

Sezione Pittura: 1° Premio 1.500 euro; 2° Premio 1.000 euro; 3° Premio 700 euro; 4° Premio 500 euro; 5° Premio 500 euro: 6° Premio 500 euro.

Sezione “Grafica e Illustrazione”: 1° Premio 300 euro; 2° Premio 200 euro.

Oltre ai premi in denaro, saranno assegnate targhe e i riconoscimenti agli artisti selezionati dalla giuria. Quest'anno Il Pendio si impreziosisce con un riconoscimento in più: il Premio Antonello da Messina che sarà conferito a un artista che si impone per la sua originalità.

Sarà questa anche l'occasione per presentare il "virtual tour" della mostra e le collaborazioni con realtà editoriali del settore artistico che consentiranno ai premiati di avere una maggiore valorizzazione. Inoltre si aggiungono due importanti collaborazioni con due riviste del settore: “Art Now” e “About Art on Line” con delle sezioni dedicate alla 52esima Edizione de Il Pendìo e agli artisti vincitori.