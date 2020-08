Santa Subito di Piva, alla Sacra Famiglia l'evento targato Alfieri

Il bollettino della Regione Coronavirus: sono 33 i nuovi contagi. Molti arrivano da estero e fuori regione

Oggi, mercoledì 19 agosto, in Puglia sono stati registrati 2. 694 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 33 casi positivi : 7 in provincia di Bari; 2 nella provincia di Brindisi; 8 in provincia di Foggia; 15 in provincia di Lecce; 1 da fuori regione.