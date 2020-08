Vita e luce di Caravaggio. Franco Leone in scena dove 410 anni fa morì il pittore lombardo

Il bollettino della Regione Coronavirus: nel bollettino odierno 4 nuovi contagi e un decesso

Oggi, lunedì 17 agosto, in Puglia sono stati registrati 920 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 4 casi positivi: 3 in provincia di Bari ed 1 in provincia di Foggia. È registrato un decesso in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati