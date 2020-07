Si intitola "Scene" il progetto di arte pubblica di Raffaele Fiorella che fino al 28 luglio vedrà un percorso di 30 cartelloni pubblicitari snodarsi per le strade e le piazze di Corato. I

Il progetto, a cura di Alexander Larrarte, promosso dalla CoArt Gallery e dallo Studio Esther Tattoli Architetto, con il Patrocinio del Comune di Corato, mira a connettersi con la comunità e a dimostrare come la realtà culturale e quella sociale sono legate e producono effetti l’una sull’altra.

La CoArt Gallery riprende la propria programmazione, oltre gli effetti del lockdown, dedicando l’attenzione sul valore della fruizione della cultura e aprendo un discorso - in progress - sul ruolo che la cultura debba rivestire all’interno della comunità. Una possibilità di vedere e vivere il luogo pubblico con modalità differenti e come nuova possibilità espositiva.

«Raffale Fiorella elabora un percorso di 15 scene/soggetti, in digitale, di libera ispirazione e libera produzione» spiega Alexander Larrarte, curatore del progetto. «Un racconto per immagini, un invito a mettersi in gioco. Osservatori occasionali, spettatori e fruitori inconsapevoli, in cerca di reclàme commerciali, diventano il pubblico per uno spettacolo diffuso. Raffale Fiorella mette in scena personaggi assurdi che manifestano l’idea del gioco e del non prendersi mai sul serio. Un invito a riflettere sull’entità e la potenza delle immagini che unite alla creatività, può portare a risultati meravigliosi. I soggetti accompagnati da - licenze poetiche -, non hanno la pretesa di essere compresi, ma di essere osservati, apprezzati, ma anche derisi».

Le affissioni, in un percorso libero e affidato al caso, avranno durata fino al 28 luglio lungo corso, estramurale e strade interne.