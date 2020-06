Dalle 23.43 di questa sera scatterà il solstizio d'estate, ovvero il "giorno" più lungo dell'anno e come ogni anno il Castel del Monte sarà punto privilegiato per veder sorgere il sole. Un raduno spontaneo (con tanto di distanziamento sociale) è previsto sul colle del castello dalle ore 4.15, con tanto di concorso fotografico organizzato dalla Fidelis Quadratum.

Uno spettacolo suggestivo che non sarà l'unico. Domani mattina, tra le 7.00 e le 7.45 sarà possibile ammirare un'eclissi solare anulare. Evento osservabile solo parzialmente in Italia ed esclusivamente nelle regioni più a sud, compresa la Puglia. Per l'occasione l'osservatorio astronomico Andromeda ha organizzato due dirette. Una alle 21.30, "Aspettando l'eclissi - una serata al telescopio" e una alle 6.50 che permetterà, in streaming, di godere dell'evento astronomico attraverso la lente di un telescopio. Entrambe le dirette saranno trasmesse sul canale Youtube Oneira.