Alla Secop "Una finestra aperta sui sogni"

Per l'arrivo dell'estate, alla Libreria Secopstore, si festeggia la scrittura. Quella che canta la vita e l'amore. Quella della scrittrice poetessa Angela De Leo, raccontata nell'ultimo saggio di critica letteraria del caro, prezioso amico, il professor Vito Di Chio, di comprovata, puntuale e attenta capacità di lettura empatica e minuziosa.



L'estate che ritorna, dunque, quasi segno e simbolo di tanti ritorni attesi, come la Secop edizioni sta ribadendo in questi incontri di giugno denominati "Come erba tenera - 4 incontri freschi di stampa": riprendere le attività letterarie attraverso la presentazione delle nuove pubblicazioni in campo della saggistica.

Oggi alle 18.30, infatti, sarà la volta dello splendido volume "Una finestra aperta sui sogni".

Interverranno l'autore, il professor Vito Di Chio, il direttore di collana, il professor Giovanni Romano, il giornalista, direttore del daBitonto, il professor Mario Sicolo, la padrona di casa Raffaella Leone e ci sarà la partecipazione straordinaria di Angela De Leo.

Appuntamento in libreria (i posti in libreria sono solo 9, e per questo occorrerà prenotarsi) oppure in diretta sulla pagina Facebook Secopstore Libreria.