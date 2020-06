Dalla dama con l'ermellino fino al bacio di Hayez. Sono oltre 100 le immagini che compongono la collezione di opere d'arte viventi contenuta nel video "Il museo a casa mia" per CO-Immunity 20.0, museo virtuale della resilienza. Bambini, mamme, papà e maestre dell’Istituto Comprensivo Tattoli - De Gasperi si addobbano, si camuffano e si mascherano per assomigliare a quadri famosi.

«Uno dei lavori più intensi e corali che potessimo desiderare ospitare in CO-Immunity 20.0 - spiegano gli organizzatori - realizzato da bambini di quinta elementare e dalle loro famiglie durante il periodo del lockdown, in modalità didattica a distanza».

«Un bellissimo gruppo di bambini, parenti, maestre, che scoprono nell'Arte e nella creatività un linguaggio alternativo per rimanere vitali e connessi e mettere in moto comuni passioni, sentimenti, visioni.

Esattamente quello che stiamo provando a fare noi di CO-Immunity 20.0 con la nostra idea piuttosto folle e improbabile di mettere in connessione un'intera comunità cittadina con i canali della cultura e dell'arte. Ci fa davvero piacere scoprire a Corato un mondo sommerso di eccellenze e di persone disposte a mettersi in gioco con progetti di questo valore.».



«Questi bambini non potranno avere la loro recita di fine anno, non potranno abbracciarsi e fare tante cose, ma di sicuro hanno tratto dal Covid una formidabile lezione per la loro crescita umana e culturale. E noi siamo davvero felici di dar loro una casa museo, anche se virtuale, dove potremo conservarne ricordo e memoria, a beneficio di tutti».