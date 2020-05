L’Apulia Web Fest - Audiovisuals, Peace and Food, il primo festival internazionale in Puglia dedicato al cinema digitale indipendente (che tra i suoi partner annovera anche il LiveNetwork) , rinnova il suo appuntamento con artisti e amanti dell’audiovisivo con la II edizione della manifestazione che si terrà il prossimo 31 maggio, alle ore 21, attraverso i propri canali social.



Lo stato di emergenza determinato dalla pandemia da Coronavirus, comporta la sospensione delle manifestazioni pubbliche, nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 stabilite a livello governativo dai Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Risulta, quindi, di assoluta urgenza la necessità di rispettare le norme di distanziamento fisico, il divieto agli assembramenti, oltre alle limitazioni agli spostamenti fra regioni e fra nazioni, misure fondamentali a cui l’Apulia Web Fest, essendo una manifestazione internazionale, non può non attenersi.

Pertanto, l’Apulia Web Fest, a cura dell’associazione culturale Morpheus Ego, con direttore artistico Michele Pinto, in collaborazione con Curiosity Studio, non annulla l’evento ma cambia le modalità di svolgimento e diventa multimediale.

Inserito nell’ampio circuito mondiale della “Webseries World Cup”, la Coppa del mondo delle webserie, rientra anche nel programma ufficiale degli eventi del Fellini100, la manifestazione celebrativa del centenario della nascita del grande maestro cineasta Federico Fellini (1920-2020), e si è presentato in anteprima lo scorso 12 maggio, all’interno del 15esimo Festival della Comunicazione promosso dalla Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, in collaborazione con la Famiglia delle Paoline e dei Paolini.

Lo scorso 21 maggio ha ufficializzato le nomination e decreterà i vincitori delle 6 categorie in concorso, assegnando più di 40 premi, il 31 maggio, alle ore 21.00, attraverso un evento live streaming sui propri canali social e in crossposting sui canali Facebook dei media partner.

Durante la serata live della cerimonia di premiazione, presentata dal direttore artistico Michele Pinto, interverranno gli artisti partecipanti, ospiti e i membri della giuria tecnica che hanno valutato le opere in concorso: Sergio Spaccavento, Direttore creativo esecutivo di Conversion, autore radiofonico, televisivo, cinematografico, teatrale; Francesco Tammacco, attore, sceneggiatore e regista teatrale; Alessia Martino, speaker radiofonica di Radionorba, Alex Zaum, scrittore e blogger di cinema e fantascienza; Andrea Malpighi, regista e direttore artistico del Caorle Independent Film festival.

L’Apulia Web Fest 2020 quindi si farà. Nel rispetto dei 160 artisti che hanno iscritto le loro opere al concorso da ben 32 nazioni in tutti i cinque continenti, e dei 145 selezionati per concorrere alla premiazione. E si celebrerà valorizzando al massimo il mondo del cinema audiovisivo indipendente, utilizzando proprio la tecnologia del digitale, su cui incardina tutta la sua essenza.

Non mancheranno i suoi capisaldi: Audiovisuals, con promozione e valorizzazione della produzione audiovisiva, cinematografica e per i media digitali indipendenti a livello internazionale; Peace, intesa come condivisione, incontro, conoscenza, confronto e reciproca contaminazione fra diversi pensieri artistici e differenti culture. Anche quest’anno l’Apulia Web Fest conferirà il Premio per la Pace agli artisti che dimostreranno attivo impegno e sensibilità in materia di diritti fondamentali dell’uomo. Promozione del territorio e delle incantevoli meraviglie di Puglia.

«Purtroppo - spiegano gli organizzatori - mancherà incontrarsi, guardarsi negli occhi, sorridersi, confrontarsi durante i Panel, incontrare artisti di fama internazionale con le Masterclass, intessere nuove amicizie e sinergie, assaporare sapori, colori e profumi della terra di Puglia in cui speriamo di potervi accogliere e abbracciare ancora non appena l’emergenza epidemiologica sarà diventata solo storia, una storia che condivideremo insieme».