Anno scolastico 2020/2021, ecco i criteri per la fornitura gratuita dei libri di testo

La Regione Puglia ha approvato i criteri e le modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’anno scolastico 2020/2021.



Destinatari del beneficio erogato dai Comuni (rimborso totale o parziale della spesa sostenuta) sono gli studenti residenti a Corato frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie.

Requisiti per la presentazione delle domande: appartenenza a nucleo familiare con I.S.E.E. in corso di validità non superiore a 10.632,94 euro già disponibile nel sistema Inps al momento della presentazione dell’istanza.

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla sezione libri di testo anno scolastico 2020/2021



La procedura sarà attiva fino alle 14 del 20 luglio. Oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze.

Per disposizione regionale, il Comune procederà alla verifica della residenza dello studente indicata sull’istanza; della frequenza scolastica; dell’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.

Documentazione della spesa da presentare al Comune di Corato. Per acquisto libri nuovi: fattura/e emessa/e dalla cartolibreria in cui si riporta la tipologia della merce acquistata e riportante nome e cognome dell’alunno/a, scuola e classe frequentata; per acquisto libri usati: scontrino fiscale con causale, accompagnata da distinta riportante nome e cognome dell’alunno/a, scuola e classe di frequenza;

La documentazione della spesa sarà acquisita dal Comune di Corato nelle modalità che saranno pubblicate nel mese di settembre sul portale istituzionale www.comune.corato.ba.it - Sezione Avvisi.

Ulteriori informazioni inerenti l’Avviso Regionale sono reperibili consultando il sito web: www.studioinpuglia.regione.puglia.it . Lo stesso avviso è altresì scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Corato: www.comune.corato.ba.it .