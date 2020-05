Teatro comunale, niente spettacoli fino al 14 giugno

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio, in merito al contenimento della diffusione del Covid 19, ha ulteriormente sospeso fino al 14 giugno “gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto”.

Di conseguenza le rappresentazioni programmate sino a quella data sono sospese. Il Teatro Pubblico Pugliese sta procedendo a concordare con le Compagnie teatrali, ove possibile, nuove date.

Come già comunicato precedentemente, in attuazione dell’art. 88 del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”, è attiva la piattaforma per la gestione dell’emissione dei voucher a favore degli spettatori, inclusi gli abbonati, che vorranno ottenere il rimborso dei titoli relativi agli spettacoli ricompresi nel periodo di sospensione (8 marzo - 14 giugno 2020).

Restano fermi i diritti per i titolari di biglietti e abbonamenti per il recupero delle repliche in fase di riprogrammazione.