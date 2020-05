Il Presidio del Libro sperimenta le dirette Facebook e lancia le "poesie dorsali"

Il Presidio del Libro di Corato aderisce al Maggio dei libri, campagna nazionale del Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo il cui obiettivo è costruire reti territoriali e condividere buone pratiche per la promozione della lettura.

«Con una carica di entusiasmo - spiegano dall'associazione - in questa edizione si sperimentano le nuove modalità di organizzazione e fruizione dei contenuti ricorrendo al virtuale».

In particolare, il Presidio del Libro di Corato invita ad ascoltare il dialogo tra Francesca Marzia Esposito, autrice di “Corpi di ballo” (Mondadori ediz.) e Mariella Sivo in diretta Facebook venerdì 15 maggio alle 18.30.

L’autrice. Francesca Marzia Esposito vive a Milano, insegna danza. Si è laureata al Dams di Bologna e ha conseguito un master in Scrittura per il Cinema all'Università Cattolica di Milano. Alcuni suoi racconti sono stati pubblicati sulle riviste: "Granta", "'tina", "Colla", "GQ" e altre. Ha esordito con “La forma minima della felicità” (Baldini & Castoldi, 2015).

Il libro. Anita e Miriam, le protagoniste di “Corpi di ballo”, nella vita danzano. Ballano nella stessa compagnia, la K.H. Ballet, guidata da una direttrice ossessionata dalla perfetta magrezza delle sue allieve. La loro vita è scandita dalle massacranti prove del nuovo balletto, Ondine o la Naiade, dai veloci pasti consumati rigorosamente lontane dagli sguardi altrui, dalle conversazioni online con uomini nascosti sotto un nickname, dallo studio tormentato dei propri corpi e dei loro più piccoli mutamenti. Per danzare lo devi governare, il corpo, in ogni sua parte; lo devi bloccare in uno stato di perenne asciuttezza sfidandolo nell'estremo di un salto, di un ampio affondo, di un perfetto en dehors. Anita guarda Miriam, ballerina numero uno della compagnia, soffrendo dell'idea di essere solo il suo doppio ("l'altra"), cercando di rispecchiarsi in lei come una "gemella imperfetta". Ma un giorno succede qualcosa di impensabile che segnerà il destino di Miriam e cambierà per sempre la vita di Anita, costringendola a interrogarsi sul ruolo della danza nella propria vita e sulle regole feroci che continuano a imporsi.

Continua inoltre l’invito a lettori e non, aspiranti lettori, piccoli e grandi a creare una "poesia dorsale", l'iniziativa promossa dalla Regione Puglia. Assessorato all’industria turistica e culturale in collaborazione con l’associazione Presidi del Libro.

«Mettete dei libri uno sopra l'altro in modo che i titoli si concatenino fino a formare dei versi» raccontano dal Presidio di Corato. «Scattate una foto alla prima versione convincente. Sarà questa l’occasione anche per conoscere titoli di libri diversi. Inviate le foto alle poesie dorsali che avete creato, insieme al testo ottenuto, sulla pagina Facebook del Presidio del Libro di Corato o all’indirizzo mail: presidiolibrocorato@libero.it fino al 31 maggio».