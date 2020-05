L'Alfieri si riaccende per una sera. Flash mob per non dimenticarsi del cinema

Il cinema Alfieri torna ad accendersi dopo due mesi ma solo per una sera e per aderire al flash mob #RiaccendiIlCinema , promosso dall'ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema). Il flash mob rilluminerà il cinema di tutta Italia a partire dalle 21.00, in contemporanea con la diretta su Rai1 della manifestazione per la premiazione della 65 ° edizione dei David di Donatello registrato da Carlo Conti.

«Sono molto soddisfatto dell'adesione massiccia delle imprese di esercizio, - ha dichiarato Giulio Dilonardo , Presidente dell'ANEC Puglia e Basilicata - dalle più piccole alle più grandi, perché questo accomuna tutti gli operatori del settore nell'individuare un percorso condiviso per riavviare le attività appena possibile ».



«Sono subito due mesi che le nostre vendite hanno subito la chiusura forzata delle attività per le misure di contenimento del contagio e diventa davvero difficile guardare al futuro senza un cronoprogramma delle varie fasi dell'emergenza e senza conoscere le condizioni operative per i protocolli di sicurezza che andranno osservati. Finora nessuna forma di sostegno è stata concretamente riconosciuta al settore. Nell'attesa dei decreti attuativi del Mibact proseguono le interlocuzioni con le Regioni il cui ruolo è fondamentale per garantire ai cittadini di poter diventare un fruire di questi spazi e alle imprese di guardare con ottimismo al futuro assicurando la continuità aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali ».

Intanto si studiano forme per poter riaprire in qualche modo. È parlato di un ritorno al drive-in dell'apertura di vere e proprie arene cinematografiche in grandi luoghi all'aperto da individuare. Diverse associazioni di categoria hanno sostenuto il progetto Moviement Village.

Attraverso un cinema all'aperto, Moviement Village mira ad attivare una rete di vendita che può portare al ritorno al consumo di contenuti sul grande schermo offerto così da mantenere vivo il rapporto con il pubblico. L'iniziativa, nel pieno rispetto dei protocolli dell'emergenza sanitaria che saranno gli emanati dalle autorità competenti, è concepita in modo da garantire la sicurezza totale per gli spettatori in ogni fase dell'evento: dall'acquisto dei biglietti, agli indirizzi dei collegamenti in entrata e uscita, al controllo degli spazi dedicati.

«Siamo ancora in attesa di capire come muoverci . - spiega Sabino Amoruso , gestore del cinema Alfieri - Andranno fatte delle valutazioni ma siamo assolutamente aperti a vagliare tutte le soluzioni per tornare a proiettare. Il cinema è cultura e come tale non deve essere messo in secondo piano ».