"Realtà aumentata", il regista coratino Giuseppe Tandoi omaggia il pittore aquilano Cencioni

Il grande artista aquilano, Amleto Cencioni, rivive attraverso una mostra digitale organizzata dall'Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica", alla quale ha contribuito il regista coratino Giuseppe Tandoi, coniugando le opere del pittore alla videoarte.

Amleto Cencioni (1906-1994) è stato un pittore nato a L'Aquila e noto per i paesaggi abruzzesi ritratti in numerose opere. La prima mostra risale al 1932 in un negozio del capoluogo. Ha esposto spesso anche in diversi musei all'estero, come a Parigi, Los Angeles, Barcellona e Londra.

A 25 anni dalla sua scomparsa si era pensato di realizzare una mostra in digitale all’interno del Complesso Ursini dal titolo "Realtà Aumentata - l'arte di Amleto Cencioni". L'emergenza sanitaria ha spinto l'Istituto Cinematografico dell'Aquila a scegliere una via alternativa, quello dello streaming.

In particolare Giuseppe Tandoi si è occupato di diversi quadri invernali. «Io e gli altri video artist - spiega Tandoi - abbiamo accettato con entusiasmo l'invito ad elaborare digitalmente i quadri di Cencioni per permettere ai partecipanti un nuovo tipo di fruizione».



La tecnica utilizzata è l'effetto di parallasse 2.5d «che simula la tridimensionalità partendo da immagini bidimensionali. Ho scomposto in livelli il quadro e con una videocamera virtuale ho effettuato una leggera carrellata avanti e indietro. In questo piano sequenza ho aggiunto dei personaggi e ho fatto accadere degli eventi».

«Il mio obiettivo è stato quello di entrare nei quadri del maestro per popolarli e modificarli. All'inizio non ho cambiato molto la realtà raffigurata, poi mi sono concesso di volare con la fantasia. Alle volte ho inseguito un emozione, altre volte ho cercato di creare spunti di riflessione e in alcuni quadri ho voluto sorprendere con qualcosa di inaspettato».

Il lavoro compiuto da diversi video artist (compreso Tandoi) sarà visionabile integralmente dal 18 maggio.