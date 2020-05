Teatro, Giampiero Borgia al Commissario Prefettizio: «Fate ripartire anche noi»

In una lunga lettera indirizzata al sindaco di Barletta, Cosimo Damiano Cannito e al commissario prefettizio di Corato, Paola Bianca Maria Schettini, il regista teatrale Gianpiero Borgia fa il punto sulla crisi che attanaglia il mondo del teatro che fatica a vedere la luce e propone delle soluzioni per poter ripartire in sicurezza.

Di seguito la nota integrale.

In quasi ogni settore il lavoro è entrato in una condizione di crisi evidente a seguito dell'epidemia di Covid 19. Quasi ovunque nel nostro Paese, non solo nei comuni da voi amministrati, i lavoratori e le imprese del teatro, si trovano in una condizione endemica di fragilità, per mille motivi pregressi sui quali magari sarà il caso di interrogarsi prima o poi, ma nel frattempo, vi prego di porre attenzione al fatto che in ragione di dette fragilità, i lavoratori e le imprese del settore, proprio nei vostri comuni, potrebbero non riuscire a sopravvivere a questa crisi.

Scrivo a entrambi poiché, per come conosco le dinamiche e le modalità di gestione dei rispettivi teatri comunali in ragione della duratura collaborazione in vari ambiti e progettualità, ritengo vi siano dei provvedimenti analoghi ai quali potreste lavorare da subito, in considerazione delle tempistiche di reattività della pubblica amministrazione, in modo da attenuare le conseguenze che questo periodo avrà sul comparto.

Se il 4 maggio possono riprendere le attività motorie e sportive e gli allenamenti individuali, dovrebbero poter ricominciare anche le prove dei monologhi, sia pur distanziati, magari all’aperto o in spazi sufficientemente ampi e areati: come, appunto, i teatri comunali.

Se il 18 maggio, nel rispetto dei debiti protocolli e delle distanze di sicurezza, potranno ricominciare gli allenamenti degli sport a squadre, potranno ricominciare, magari all'aria aperta, indossando i Dispositivi di Sicurezza Individuale, le prove di compagnia.

Se il primo giugno potranno riaprire, seguendo procedure, adottando comportamenti adeguati, riorganizzando spazi interni e capienze, gli esercizi di cura della persona, i bar e i ristoranti, potranno ricominciare, distanziandosi quanto basta, con protocolli idonei, piani sicurezza rivisti nello specifico, in spazi all’aperto, corti di castelli, parchi, piazze e giardini, amplificati quanto e come serve, anche gli spettacoli teatrali.

Su tutto il territorio nazionale sono ancora sospese tutte le manifestazioni teatrali e l’ultimo DPCM non prevede ancora lo spettacolo dal vivo e i Codici Ateco relativi alle nostre attività, ma queste sono nella loro prassi sono del tutto assimilabili a quelle che vi ho fin qui esemplificato, e la Regione Puglia ha attivato un tavolo per definire i protocolli per la riapertura, perciò c’è ragione di credere che possano esserci percorsi sostenibili anche per noi.

Vi propongo di adottare subito un provvedimento che consenta dal 4 maggio l’utilizzo dei teatri comunali e di spazi assimilabili per tutte quelle attività che si possono svolgere in solitudine o al massimo in due persone adeguatamente distanziate e con DPI, quali laboratori e prove riguardanti monologhi e assoli di danza e musica.

Consenta dal 18 l’utilizzo dei teatri comunali e di spazi assimilabili per tutte quelle attività che si possono svolgere in gruppi di persone adeguatamente distanziate e con DPI, quali laboratori e prove di teatro, danza e musica; Indichi un delegato comunale incaricato di seguire i lavori del tavolo tecnico regionale che si occupa della riapertura delle attività di spettacolo dal vivo;

confermi a partire dal primo giugno, o in alternativa dalla prima data utile, attraverso un calendario definito dal Teatro Pubblico Pugliese, gli impegni economici e di sostegno attraverso la concessione di spazi e servizi, che erano in essere con i lavoratori e le imprese dei servizi ausiliari, tecnici, artistici e produttivi nonché con gli spettatori all’inizio del lockdown, reimpiantando l’intera attività del Teatro Curci di Barletta nella piazza d’Armi del Castello e del Teatro Comunale di Corato nell’anfiteatro della villa comunale o in altri luoghi compatibili che riterrete idonei a partire dal primo giugno.

Le cifre da utilizzare potrebbero essere per ora quelle già impegnate per la programmazione delle stagioni "sospese": si tratterebbe di rinegoziare i luoghi e le date di svolgimento delle attività con fornitori e compagnie e si ridurrebbero i disagi legati ai rimborsi di biglietti e abbonamenti.



Un simile provvedimento, anche se il governo non dovesse procedere già nell’immediato alla riapertura, rappresenterebbe comunque un ritorno alla normalità delle attività produttive antecedenti l’incontro con il pubblico e una luce in fondo al tunnel per quelle ordinarie di spettacolo. In questa direzione va anche il Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 “Custodiamo la Cultura in Puglia”.

Insomma, il punto è che, sia pure in condizioni di sacrificio, anche economico, noi operatori del settore, preferiamo sicuramente renderci utili e, anziché prendere i seicento euro o la cassa integrazione, lavorare. Da parte nostra siamo pronti come sempre a fare la nostra parte garantendo i livelli occupazionali, il rispetto delle norme e delle procedure, il necessario spirito di servizio che occorre quando si utilizzano danari e spazi pubblici.