Ecco il bando della 52° edizione del Pendìo. La mostra sarà anche virtuale

L'emergenza Coronavirus non ferma la Pro loco Quadratum che oggi ha diffuso il bando della 52° edizione del Pendìo, storica manifestazione artistica della città.

La cerimonia di premiazione e inaugurazione insieme all'allestimento della stessa mostra, in ottemperanza alle norme di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, saranno comunicate successivamente. Da quest'anno verrà data la possibilità di visitare la mostra anche virtualmente attraverso una raccolta ipermediale fruibile sul web. Modalità di accesso e dettagli tecnici a riguardo saranno forniti in seguito.



Possono partecipare al concorso tutti gli artisti operanti nel Mezzogiorno d’Italia: Lazio (provincia di Roma, Frosinone, Latina), Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, che, entro la data di scadenza della consegna delle opere, non abbiano superato il quarantesimo anno d’età.

Il concorso prevede due sezioni: pittura e grafica e illustrazione. La partecipazione è consentita con un massimo di due opere inedite. Non saranno accettate opere che abbiano già partecipato ad edizioni precedenti della mostra Il Pendio e/o che riproducano opere già note.

Le opere dovranno essere presentate - per la sezione pittura - con supporto idoneo all’esposizione, senza vetro, fornite di appositi agganci e dovranno avere uno sviluppo di dimensioni comprese tra i 20x20 cm e i 100 x150 cm. Per la sezione grafica e Illustrazione con supporto idoneo all’esposizione, senza vetro, fornite di appositi agganci e dovranno avere uno sviluppo di dimensioni comprese tra i 20x20 cm e gli 100 x150 cm.

È ammessa qualunque tecnica per le sezioni suddette. Le opere possono essere rappresentate sia a colori che in bianco e nero o monocromatiche e non devono presentare sul fronte nessuna sigla o firma identificativa dell'autore. Ogni opera dovrà essere accompagnata da una scheda tecnica che ne indichi la sezione a cui è candidata, la tecnica di realizzazione, i materiali utilizzati e la descrizione. A tergo di ciascuna opera dovrà essere apposto un cartellino indicante chiaramente il nome, il cognome, la data di nascita, il domicilio, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail dell’artista, il titolo del dipinto ed il prezzo. Le opere che non rispettano i requisiti sopra elencati, saranno escluse dal concorso. È richiesta anche la presentazione di un curriculum vitae dell’artista.

La giuria sarà composta da esperti e critici che procederanno a loro insindacabile giudizio, alla individuazione e selezione delle opere da inserire in catalogo e ai premi acquisto. Verranno assegnate eventuali onorificenze che non comportano l’acquisto delle opere.

Verranno assegnati i seguenti premi-acquisto:

Sezione Pittura 1° premio € 1.500; 2° premio € 1.000; 3° premio € 700; 4° premio € 500; 5° premio € 500; 6° premio € 500.

Sezione “Grafica e Illustrazione” 1° premio € 300; 2° premio € 200. Potranno, inoltre, essere assegnate alle opere segnalate dalla giuria: coppe, targhe e medaglie, offerte da enti pubblici e privati. L’opera oggetto di premi-acquisto al termine della Mostra è direttamente trasferita in proprietà dell’acquirente. Tutte le opere degli artisti selezionati andranno a comporre il Catalogo dell’Edizione, del quale gli stessi riceveranno copia

È prevista una quota di partecipazione di € 15,00 per ogni artista; la quota va versata al momento della consegna delle opere e non sarà in nessun caso restituita. Le opere, la scheda tecnica, i cartellini, ed il curriculum vitae dell’artista, nonché la quota di partecipazione, dovranno pervenire presso la sede della Pro loco Quadratum: piazza Sedile 41, a partire dal 15 giugno sino e non oltre il 13 luglio nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al sabato 9.30-12.00 e 18.30-20.30.

Previo accordo con il personale della Pro Loco Quadratum, è consentito, per chi ne avesse la necessità, spedire le opere. La Pro Loco si esonera da qualunque tipo di responsabilità per eventuali danni dovuti alla spedizione. Il recapito delle opere e del materiale richiesto, e la loro conseguente riconsegna al termine della Manifestazione potrà avvenire esclusivamente nei giorni ed orari sopra riportati. Le opere non ritirate entro cinque giorni dal termine della Mostra rimarranno di proprietà della Pro Loco.

La firma apposta dall’artista sulla scheda di adesione, allegata al presente regolamento o richiesta all’atto dell’iscrizione, implica la piena accettazione del Regolamento, compresa la norma sui premi acquisto. Pro Loco Quadratum Il comitato organizzatore rappresenterà gli artisti nella eventuale vendita delle opere e preleverà il 15% sul prezzo di vendita e sui premi acquisto.

La Pro loco declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti, incendi, ed altri sinistri che possano accadere alle opere durante il trasporto e l’esposizione. In ogni caso è assicurato un servizio di sorveglianza e di trasporto. Il comitato organizzatore si impegna a dare la massima diffusione mediatica alla Mostra. Si impegna, inoltre, a pubblicare e a distribuire un pregevole catalogo delle opere in concorso. Il presente bando vale quale invito anche per coloro che, pur non avendolo ricevuto, ne siano venuti a conoscenza e si trovino nelle condizioni richieste. L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma della Manifestazione dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti.

Il presente regolamento può essere richiesto via mail a: ilpendio@prolococorato.it. Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri: 080.8728008 / 368.7099065 / 333.8497742 / 347.7046240 oppure scrivere all’indirizzo email: info@prolococorato.it