Una coratina tra le "Penne in quarantena", libro che aiuterà la Protezione Civile

C'è anche una coratina tra le autrici di "Penne in quarantena", libro ideato e composto da Martina Longhin, scrittrice veneta che ha deciso di devolvere il ricavato della vendita alla Protezione Civile. Tra le "penne" coinvolte Mariella Strippoli, imprenditrice coratina con la passione per danza, teatro e scrittura.

«Circa un mese fa, - racconta Martina Longhin - mi è venuta l'idea di raccogliere in un libro dei racconti di autori di tutta Italia e poi pubblicarlo, con l’intento di devolvere il ricavato alla Protezione Civile. Ho iniziato a inviare mail e messaggi a vari autori e in tredici mi hanno detto sì e si sono messi subito al lavoro. Oltre a loro, hanno aderito al progetto anche due psicologi, tre editor e una grafica e tutti hanno lavorato gratuitamente».



Questa è la prefazione del libro: Perché 19 vs 19? Perché 19 sono le persone, da tutta Italia, che hanno collaborato alla realizzazione di questo libro, nato con l’intento di aiutare chi sta lavorando per sconfiggere il Covid-19. Diciannove persone che non si erano mai conosciute prima, ma che il desiderio di poter dare un aiuto concreto ha unito. Tredici autori (che conoscerete con i loro racconti); due psicologi (la dott.ssa Fabiola Pasetti e il dott. Matteo La Rovere); tre editor (Maria Sole Bramanti, Rita Pisanello e Cristina Tata); una grafica (Oliva Cordella). Tutti loro, appena sono stati contattati, hanno subito accettato con entusiasmo di partecipare a questo progetto, offrendo gratuitamente il loro tempo, la loro fantasia e la loro professionalità.

Oltre a Mariella Strippoli, gli altri autori sono Daniela Abbatiello, Elena Andreotti, Maida Bovolenta, Walter Carettoni, Martina Longhin, Alice Marcotti, Sara Masvar, Valentina Morpurgo, Laura Pacchioni, Laura Parise, Stefano Ricchiuti, Francesca Tofanari.