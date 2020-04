Teatro Comunale, prorogata la chiusura al 13 aprile

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020, in merito al contenimento della diffusione del COVID-19, ha ulteriormente sospeso fino al 13 aprile 2020 “le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali”.

Di conseguenza, come da nota del Teatro Pubblico Pugliese del 2 aprile scorso, le rappresentazioni programmate sino a quella data sono sospese. Il Teatro Pubblico Pugliese sta procedendo a concordare con le compagnie teatrali, dove possibile, nuove date.

Resta fermo che per gli spettacoli ancora in programmazione si provvederà al rimborso esclusivamente per coloro che hanno acquistato biglietti singoli, nel caso non confermassero l’acquisto. Per gli abbonati, invece, resta valido lo stesso titolo di ingresso anche per le nuove date. Solo qualora gli spettacoli non possano essere recuperati, saranno rimborsati anche i titolari di abbonamento.