Amleto, i versi di Shakespeare al Corato Open Space

Domani, mercoledì 4 marzo alle 18.30, il Corato Open Space ospita una conferenza-dialogo tra Cristina Consiglio, docente di letteratura teatrale europea e americana all'università di Bari, e Gianpiero Borgia, regista della compagnia teatrale "Teatro dei Borgia".

L'incontro verterà, in primis, sull'analisi dialogata dell'Amleto di Shakespeare, con particolare riferimento allo spazio scenico e alla complessità delle reinterpretazioni, tra l'inquadramento storico-letterario e la messa in scena al giorno d'oggi, attraverso le opere di Gianpiero Borgia, quali "Un Amleto di legno" e il progetto "Shakespeare in the castle".

Si tratta del terzo appuntamento del ciclo di conferenze "Space", una serie di incontri di alto profilo dedicati allo spazio, proposto gratuitamente a tutti dal Corato Open Space.

L'incontro si terrà nella sede del laboratorio urbano in viale Ettore Fieramosca, 169.