Gli "Appunti di trincea" del soldato Di Bisceglie diventano un libro

In collaborazione con Caffè Shaday Nuova location per Caffè Shaday. Su viale Diaz con tantissime novità

Per trentasei anni è stato un punto di riferimento per fare colazione e gustare un buon caffè. Dal 5 marzo Caffè Shaday si trasferirà da via Ruvo a viale Diaz, 16-20 con tante novità, nuove prelibatezze e una grande sala per accogliere i propri ospiti. «Il mercato è cambiato abbiamo