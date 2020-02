Disabilità e inclusione, quarto appuntamento con il seminario “acCURAtamente"

Nmc, a Monopoli per continuare a correre

Dopo l’ottimo blitz in terra leccese di sabato scorso, a livello di risultato ma anche di mentalità e prestazione sul campo, torna sul parquet, ancora in trasferta, la Nuova Matteotti Corato. Questa volta l’ostacolo si chiama Monopoli, ed è di quelli da non sottovalutare, per caratura