Versi e poesie riscaldano l'inverno. Sabato un evento della Fidapa

Sabato 15 febbraio, in piazza Simon Bolivar 19, si terrà l'evento gratuito “Da Achmatova a Szymborska, passando per Dante”, un reading poetico organizzato dalla Fidapa di Corato in collaborazione con lo Sporting Club.

A partire dalle 19.30, un freddo sabato invernale risuonerà di caldi versi e di poesie, grazie alla penna e alla voce di artisti e poeti locali quali Luciana De Palma, Federico Lotito, Mariella Sivo e Alberto Tarantini.

Saffo, Baudelaire, Michelangelo, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Eugenio Montale: questi solo alcuni degli autori che presteranno le loro parole alle voci narranti, in un palcoscenico di verità ed emozione, foriero di messaggi.



Ad accompagnare il pubblico in questo percorso poetico di declamazione sulla donna, le delicate note del Maestro coratino Luigi Palumbo.

«Niente più dell'arte poetica e letteraria si avvicina a cogliere il significato dell'esperienza umana, distillata, amplificata e declamata in versi» affermano gli organizzatori. «Così, l'evento, racconterà una poesia declinata al femminile, nei temi e nei contenuti, nata dalla penna di animi sensibili, donne e uomini intenti a celebrare l'universo sentimentale, amoroso e profondamente umano della donna.

Ancora una volta la sezione coratina della Fidapa si stringe in connessione ad altre realtà locali, regalando al territorio momenti di intensa formazione culturale e sociale, incentivando la valorizzazione dell'arte - poetica, in questo caso - come arma pacifica di forte emancipazione e di analisi introspettiva della propria realtà».