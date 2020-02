A Franco Leone il premio speciale “Comunicare l’Europa” 2020

Oggi a Roma, a Palazzo Ferrajoli, un nuovo riconoscimento verrà conferito allo scrittore e poeta coratino Franco Leone.

Leone rappresenterà la città di Corato e riceverà il premio speciale “Comunicare l’Europa” 2020 per l’impegno sociale e culturale con l’alto patrocinio della Camera dei deputati e organizzato dal Menotti Art Festival, con il merito di aver contribuito a diffondere in Italia e in Europa l’immagine più aulica della cultura e dell’arte italiana, attraverso la pubblicazione dei suoi libri.

Con Leone saranno premiati anche, tra gli altri, Paolo Esposito, direttore generale del Gran Sasso Science Institute per l’impegno nella ricerca scientifica e la principessa Rita Boncompagni Ludovisi per il suo impegno nel sociale.

Nel corso degli ultimi cinque mesi a Leone sono stati conferiti quattro premi di letteratura Internazionali per la pubblicazione del suo ultimo volume “Caravaggio Poesia della Luce, tutte le opere in versi” della Secop Edizioni.

Per questa raccolta poetica infatti è stato contattato da Stefania Montori, talent manager e curatrice di eventi artistici internazionali dell’associazione Culturale AION di Spoleto, e insignito del “premio internazionale letteratura 2019 Spoleto Art Festival", nell’ambito del 62° Festival dei Due Mondi.

Il 19 novembre scorso ha poi ricevuto a Roma il premio internazionale di Letteratura “Europa e cultura del nuovo umanesimo” edizione 2019, nel Centro di documentazione Europea Altiero Spinelli dell’Università La Sapienza. L’evento è stato arricchito dall’intervento musicale del M° Pasquale Rinaldi, docente al Conservatorio di Foggia, che ha suonato al flauto le musiche di Caravaggio individuate da Franco Leone durante i suoi minuziosi studi.

Il 30 novembre la Città di Taranto ha organizzato nella persona del Gen. Gianfranco Ricchiuti un evento per Leone dedicato a Caravaggio nel Castello Aragonese, alla presenza di autorità militari della Marina. Ospite d’onore il grande pittore caravaggista Filippo Maria Cazzolla.

Il 12 dicembre 2019 la città di Bruxelles ha aperto le porte a Leone insieme ai premiati allo "Spoleto Art Festival 2019" per un conferimento d'eccellenza inserito nell'ambito della celebre manifestazione. Nel corso dell’evento Leone ha dato lustro alla cultura e all’arte italiana, presentando alcune delle opere più significative del nostro prezioso patrimonio artistico, prendendo spunto dalle sue pubblicazioni bibliografiche.

Infine il 18 dicembre l’Accademia “Italia in Arte nel Mondo” e le città di Brindisi e Lecce hanno conferito a Franco Leone l’alto riconoscimento internazionale per la cultura e la poesia con il prestigioso Premio Letterario dedicato alla illustre poetessa del Novecento “Cesira Doria Ferrari”, presso il monumentale teatro “Apollo” di Lecce alla presenza di Autorità Civili, Religiose e Militari. Erano presenti artisti da tutti e cinque i continenti: ognuno identificava la propria nazione e la propria arte. Il poeta coratino rappresentava l’Italia e la poesia.