Da Follini a Terranova, nuovi ospiti a Sonicart

Nuovo ciclo di incontri per la libreria Sonicart, in corso Mazzini, 8.

Venerdì 7 febbraio alle 19 interverrà Marco Follini per presentare il suo nuovo libro "Democrazia Cristiana", edito da Sellerio. Politico e giornalista, Follini è stato un esponente di spicco dell'Udc che poi ha abbandonato per fondare il movimento politico Italia di Mezzo, confluito nel processo costituente del Pd, lasciato nel 2013. È stato anche vicepresidente del Consiglio dei Ministri nel governo Berlusconi dal 2 dicembre 2004 al 15 aprile 2005.



Il giorno dopo, alle 19.30, sarà la volta di Riccardo Bertoldi, autore molto seguito sui social che con il suo primo romanzo "Resti?" è diventato un caso editoriale, entrando nella classifica dei libri più venduti per lungo tempo. In esclusiva nella zona presenta il suo nuovo libro "Abbiamo un bacio in sospeso (io e te)" edito da Rizzoli.

A seguire, martedì 11 alle 19.30, ci sarà Nadia Terranova che presenterà il suo romanzo "Addio Fantasmi" (Einaudi), inserito tra i migliori dieci libri del 2018 nella classifica di qualità della rivista culturale La Lettura (inserto domenicale del Corriere della Sera. Il romanzo è stato nella cinquina finale del Premio Strega 2019

Infine mercoledì 12 febbraio, a partire dalle 18.30, si terrà un laboratorio riservato ai bambini di 6/10 anni con lo scrittore Luca Doninelli e il suo libro "Tre casi per l'investigatore Wickson Alieni" (Bompiani), vincitore del Premio Strega Ragazzi. Per accedere all'evento bisogna prenotarsi in libreria.