Dal Lions un viaggio tra gli splendori sulla Via Francigena

Domani, sabato 25 gennaio, alle 18.30, nell'auditorium del liceo Oriani, in via Santa Faustina Kowalska, si terrà il meeting sul tema "Splendori sulla Via Francigena - Viaggio in Puglia fra arte e poesia".

Al convegno parteciperanno in qualità di relatori Franco Leone e Adele Mintrone. Interverranno anche Marta Mazzone, coordinatrice distrettuale Lions per la Via Francigena e Roberto Burano Spagnulo, governatore distretto 108AB - Italy.