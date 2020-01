Le orecchiette di Barivecchia volano a New York. A presentarle c'è anche un pezzo di Corato

Quando è scoppiata la querelle sulle orecchiette vendute a Barivecchia senza denominazione di provenienza, il New York Times - che nel 2019 aveva inserito la Puglia fra le 52 destinazioni da non perdere per un viaggio - ha preso a cuore la faccenda, dando con ironia merito all’autenticità di questa tradizione. E sui canali del Travel Show del The New York Times è stato pubblicato un video con una delle protagoniste più famose della città vecchia, Nunzia Caputo, che esalta la bellezza della Puglia

Proprio Nunzia volerà alla volta di New York, insieme al sindaco Antonio Decaro, e allo staff di Pugliapromozione guidato da Luca Scandale, dirigente del Piano Strategico del Turismo, con Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Cultura e Turismo, per proporre la lavorazione live delle orecchiette nello stand della Puglia al Travel Show al quale la Puglia partecipa per il secondo anno consecutivo, dal 24 al 26 gennaio, dopo aver acquisito lo scorso anno il riconoscimento come Best New Exhibitor 2019.

La Puglia, inoltre, affascinerà i visitatori con una doppia esibizione del tenore coratino Aldo Caputo. Il tutto allietato da degustazioni di tipicità e pregiati vini offerte da Casillo Group e dall’Associazione Puglia in Rosè, in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale della Regione Puglia. Con loro, anche dieci operatori pugliesi.

«Per il mercato Usa la Puglia rappresenta un luogo di relax, capace di coniugare mare, itinerari artistici e culturali e proposte enogastronomiche - commenta l’Assessore Loredana Capone - Gli Stati Uniti sono cresciuti moltissimo negli ultimi anni, con un vero e proprio raddoppio negli arrivi dal 2010 a oggi e un trend in costante crescita che li posiziona come il primo mercato turistico extra-europeo della Puglia. La partecipazione al Travel Show sarà un’ottima occasione per incontrare tantissimi operatori della Travel industry, giornalisti, influencer e blogger».

Il The New York Times Travel Show, giunto alla 15ma edizione, è un evento organizzato dal The New York Times e rappresenta il più importante momento pubblico di comunicazione delle destinazioni turistiche del Nord America. La manifestazione, che si terrà a New York dal 24 al 26 di Gennaio 2020, presso il Jacob Javits Center, ospiterà più di 30 seminari dedicati al settore turistico con più di 30 eventi culturali e la partecipazione di 150 esperti, offrendo l'opportunità di entrare in contatto con più di 11.750 giornalisti e operatori del settore e circa 25mila potenziali viaggiatori.

La partecipazione della Regione Puglia, per il secondo anno consecutivo, con uno spazio brandizzato Puglia di 36 mq proprio all'ingresso, permetterà di rafforzare la crescente popolarità e l’appeal della Puglia all'interno del mercato Usa con una importante presenza su tutti i canali di comunicazione del New York Times.

«Questa è per Bari una straordinaria occasione di promozione turistica ma anche di crescita. Questa è l'occasione per dire al mondo e per dire a noi stessi che dobbiamo fare il grande salto, tutti insieme, investendo sulle nostre tradizioni e sulla nostra identità, proposte in chiave moderna e attrattiva. Le orecchiette di Bari vecchia hanno fatto il giro del mondo e tra qualche giorno approderanno nella "grande mela - commenta il Sindaco di Bari, Antonio Decaro - A New York non porteremo solo la nostra pasta ma porteremo un'esperienza, quella dei sapori delle nostre eccellenze enogastronomiche, quella della nostra manualità, quella delle nostre tradizioni preservate dalle persone che ogni giorno accolgono migliaia di turisti e li fanno entrare nelle loro vite e nelle loro case».

Numerosi gli appuntamenti previsti per la delegazione pugliese: la visita della famosa Star Tv statunitense Lidia Bastianich nello spazio Puglia, l’incontro con il Console Generale di Italia a New York, Francesco Genuardi; l’incontro con le Comunità pugliesi a New York e la visita alla Chiesa di San Nicola di Bari a Ground Zero.

Con una notevole performance e un trend in costante crescita gli Stati Uniti d’America si affermano come il primo mercato turistico extra-europeo della Puglia. Dai dati dell’Osservatorio Turistico di Pugliapromozione emerge che con 78,5mila arrivi e 208mila presenze gli Stati Uniti d’America hanno conquistato, nel 2019, il quarto posto della graduatoria regionale dei mercati esteri per numerosità degli arrivi e il sesto per presenze/pernottamenti. L’incremento rispetto all’anno precedente è stato rispettivamente del +18% e del +15%; dal 2015 al 2019 i pernottamenti in regione sono cresciuti del +83%. Le potenzialità, quindi, sono straordinarie per la Puglia, anche perché gli arrivi che si concentrano a settembre (18% delle presenze annuali), ottobre (17%), giungo (14%) e maggio (13%).

Ad attrarre i turisti statunitensi in Puglia sono soprattutto il patrimonio culturale e Unesco (21%), l’offerta enogastronomica (19%), i borghi, le masserie e i paesaggi rurali (12%), la notorietà dei prodotti e dei circuiti dell’olio e del vino (8%). Sono i dati che emergono dai questionari somministrati a 500 turisti statunitensi (su 20mila questionari complessivi del 2019/20) negli Infopoint della rete regionale. Il 41% dei turisti Usa ha prenotato il proprio viaggio autonomamente on line mentre ben il 45% ha fatto ricorso ad agenzie di viaggi. Il 30% ha noleggiato un‘auto per muoversi all’interno della Puglia. Il 76% dei viaggiatori ha un’età superiore ai 46 anni, si tratta di un pubblico adulto e colto che ricerca in Puglia attrattori naturali e culturali e nuove esperienze, in particolare enogastronomiche. Il 9% degli intervistati ha già visitato la Puglia in passato.

Cresce anche l’attenzione del mercato Usa verso il settore Wedding e Luxury e aumentano di anno in anno le star che, scegliendo la Puglia per le proprie vacanze, ne hanno ampliato la fama planetaria (Bono Vox, Madonna, i rampolli Sutton, Justin Timberlake e Jessica Biel, Emily Ratajkowski e molti altri). E i media americani più prestigiosi mostrano una grande attenzione per la Puglia; il solo New York Times le ha dedicato una decina di articoli nel 2019.