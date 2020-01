"No Meio do Caminho", Oronzo Liuzzi espone in Cile

L'artista coratino Oronzo Liuzzi espone alla mostra internazionale "No Meio do Caminho" e in programma il 19 gennaio alla Galeria Gran Refugio di Santiago, in Cile.

La mostra integra il programma della III Encuentro Internacional de Escritura Migrante - "Poetica culturale" - 16-19 gennaio (International Migrant Writing Meeting). La curatela è firmata dal curatore brasiliano Tchello d´Barros e coordinata dalla poetessa del suono Brenda Marques Pena, fondatrice del progetto, attraverso l'Istituto Imersão Latina - IMEL, in collaborazione con i gruppi Collective Migrant Writing, Uará e Flowrida Escuel. Secondo il curatore, la mostra «è un'azione che mira a raccogliere creazioni e immagini poetiche di diverse origini sul nostro pianeta, convergendo con la poesia di Drummond e ampliando la sua visione per questioni quali migrazione, trasferimenti di popolazione, rifugiati e il momento attuale del globale geopolitica».

Artisti

