"Il viaggio di Blastociccio", presentato al Rotary il libro di Paola Russo

Ieri sera il Rotary club, in collaborazione con l’Adisco e la Fidapa di Corato, ha presentato il libro per bambini scritto da Paola Russo: il viaggio di Blastociccio. Il presidente del Rotary Corato, Antonio Papagni, ha salutato gli intervenuti e, porgendo gli auguri per le festività natalizie, ha sottolineato quanto un libro sulla nascita sia in tema con questo periodo dell’anno.

"Le storie - diceva Lewis Carroll, l’autore di “Alice nel paese delle meraviglie - sono doni d’amore e come tutti i doni di questo tipo arricchiscono chi li fa più ancora di chi li riceve".

L’autrice ha sempre sognato di poter scrivere, pur non immaginando di farlo per l’infanzia ma la sua storia di maternità non aspettava altro che essere scritta con un linguaggio capace di entrare nel mondo delle emozioni.

Ha moderato la serata la pediatra e presidente Adisco Luisa Belsito che ha parlato dell’importanza della lettura fin dall'utero perché leggere e raccontare educa i bambini all'ascolto e ascoltare vuol dire entrare in empatia con l’altro, creare dialogo non solo con le parole ma anche con gli occhi ed il cuore.

Paola Russo ha scritto questo racconto spinta dal desiderio di avere uno strumento per spiegare ai bambini come sono venuti al mondo. «Ci sono tanti modi: nell'incontro intimo e caldo di una mamma e di un papà, dentro un laboratorio freddo in un vetrino sotto un microscopio, in un paese lontano prima di arrivare tra le braccia nuove e cariche di attesa ma per tutti esiste un posto in cui si svegliano i sogni ed è li che comincia il viaggio di ogni bambino».

All'inizio l’autrice ha letto il libro, aiutata da piccoli interventi di sua figlia Allegra. Successivamente, con la psicologa Emma Quinto si è aperta una piacevole chiacchierata sull'importanza emotiva del “viaggio” verso la nascita e il diventare genitori. Emma Quinto ha coinvolto direttamente le persone presenti con una sorta di gioco emotivo, invitando i genitori a scrivere quali sono state le loro emozioni vissute dal momento che hanno sognato di diventare genitori, suscitando in loro emozioni forti. Un momento molto emozionante, coinvolgente e anche divertente.

Nel mentre la neo psicologa Federica De Palma ha guidato i bambini a rappresentarsi, col disegno, dopo essersi svegliati sotto il loro albero custode nel loro viaggio più importante che gli è toccato vivere e cioè trovare la propria casa.