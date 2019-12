Il Corato Open Space apre le porte al pubblico

Tornano gli “Open days” del Corato Open Space. Il laboratorio urbano di Corato apre le porte al pubblico attraverso eventi di produzione artigianale, culturale, artistica e tecnologica.



«L’intento - spiegano dal laboratorio - è quello di consolidare la rete tra organizzazioni e persone, rendendo vivo quello che ormai è il fulcro della vita dei giovani del territorio, offrendo loro spazi per incontrare nuove persone, fare nuove esperienze, imparare, sperimentare e mettersi in gioco, attraverso strumenti che incoraggiano una partecipazione attiva, in cui responsabilità e senso di appartenenza cittadina fungono da volano per una gestione armonica dei beni comuni.

Il Corato Open Space resta dunque aperto venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre dalle 18 per presentare al territorio tutto il lavoro svolto giornalmente all’interno del laboratorio urbano. In particolare è possibile cimentarsi e toccare con mano gli ambienti di stampa 3D, della realtà virtuale, dell’arte della sartoria, della stampa serigrafica; è possibile assistere a conferenze e collaborazioni con Istituti del territorio, conoscendo anche le possibilità lavorative che esso offre senza rinunciare all’arte, alla fotografia, alla musica registrata e dal vivo.

«Che queste giornate possano essere un incessante punto di partenza per lo sviluppo multidisciplinare del territorio al fine di consapevolizzare la gioventù coratina (e non solo) delle potenzialità che lo stesso offre».

Il programma

Venerdì 20 dicembre

ore 10.30 - 12.30

Visione del documentario “Madre Nostra” con interventi della dott.ssa Cardenia Casillo, il regista del corto Lorenzo Scaraggi e Angelo Santoro presidente della cooperativa “Semi di Vita”.

ore 18.00 - 21.00

Hackerspace: scopri i segreti della stampa 3D.

Risograph: scopri l’antica arte della stampa serigrafica in chiave moderna.

Aula Relax: intrattieniti con partite a biliardino, Playstation e Wii.

Aula di Rappresentanza: immergiti nella realtà virtuale.

Workspace: inaugurazione e presentazione del nuovissimo spazio di lavoro co-working.

Sartoria: i vecchi tessuti possono produrre nuove shopping-bag, scopri come.

Aula Lettura: ti piace il Corato Open Space? Puoi tesserarti o scattare una foto e stamparla al momento!



ore 21.00

Chris Magg: un dj-set coi vinili!



Sabato 21 dicembre

ore 18.00 - 21.00

Hackerspace: scopri i segreti della stampa 3D.

Risograph: scopri l’antica arte della stampa serigrafica in chiave moderna.

Aula Relax: intrattieniti con partite a biliardino, Playstation e Wii.

Aula di Rappresentanza: immergiti nella realtà virtuale.

Workspace: inaugurazione e presentazione del nuovissimo spazio di lavoro co-working.

Sartoria: i vecchi tessuti possono produrre nuove shopping-bag, scopri come.

Aula Lettura: ti piace il Corato Open Space? Puoi tesserarti o scattare una foto e stamparla al momento!



ore 19.00 - 21.0

Andromeda: il telescopio, i metodi e il nuovo anno associativo.



ore 21.00

Rosita e Ovest di Tahiti: il concerto.

Maggiori informazioni su: https://www.facebook.com/events/555169368660995/