​Meglio tardi che mai. Ecco il cartellone del Dicembre Coratino

Meglio tardi che mai. Da Palazzo di città arriva il programma del Dicembre Coratino con gli eventi in cartellone fino al 6 gennaio.

«Anche per il 2019 - scrivono dal Comune - in relazione alle ridotte risorse finanziarie in bilancio, è stata prevista l’organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali nell’ambito del programma denominato “Dicembre Coratino” che, nel rispetto delle radicate tradizioni, rappresenta un momento di forte aggregazione dell’associazionismo culturale, musicale ed artistico presente sul territorio.



Tra le maggiori manifestazioni si è voluto preservare: la tradizionale “jo a jo” a cura dell’associazione turistica Pro loco Quadratum, “La Mattina degli Auguri” con l’inaugurazione del Presepe artistico, realizzato dai ragazzi del liceo artistico “Federico II - Stupor Mundi” di Corato, presso il chiostro comunale, l’itinerario degli zampognari ed il concerto gospel in Chiesa Matrice e “La Befana in Piazza” a cura della Pro loco Quadratum, oltre ad altri eventi che interesseranno vari punti della città per far vivere lo spirito natalizio a tutta la cittadinanza».

Il programma degli eventi (inclusi quelli già svolti)

Dal 2 dicembre al 9 gennaio

Piazza C.Battisti

installazione albero di Natale

Emmediesse srl

7, 21, 22 dicembre

10.00-23.30 via Duomo

Mercatini natalizi

ass. SMS

8, 15, 22, 23 dicembre

17.30-22.00 via Dante, via Duomo, piazza V. Emanuele, corso Garibaldi, corso Cavour Christmas in animation

Duemilacento management marketing comunicazione

8, 15, 22 dicembre

19.00 via Di Vittorio

Tutti insieme per un modo migliore

ass. P.A.N.

dall'8 dicembre al 6 gennaio

ore serali piazza Sedile (ex locale difensore civico)

mostra presepiale

Lastella Franco

dal 12 dicembre all'8 gennaio

piazza Ospedale Vecchio

Natale in piazzetta: allestimento con addobbi natalizi

ass. Lo scrigno delle donne

12 dicembre

dalle 8.00 alle 22.30

Allestimento stand e falò in piazza C. Battisti con animazione musicale dalle ore 8.00 alle ore 22.30;

Messa in Chiesa Matrice ore 18:00;

Fiaccolata di Santa Lucia ( Percorso via Duomo, corso Cavour, pizza C.Battisti);

Benedizone e accensione falò in pizza C. Battisti ore 19.30;

apertura stand espositivi;

concerto di musica popolare XLVII edizione Tradizionale "Jo a jo'" - storico falo' di Santa Lucia

Ass. Turistica Pro loco Quadratum

12 dicembre

15.00 piazzale antistante Parrocchia San Giuseppe

Falò di Santa Lucia

Parrocchia San Giuseppe

13 dicembre

18.30 via S.Domenico-Via Poerio-Via Monte Carso

Falò di Santa Lucia

Parrocchia S.Domenico

13 dicembre

serale Piazza Cesare Battisti

Falò di Santa Lucia

Parrocchia Incoronata

13 dicembre

ore 16.00 Via Taddei-Via dei Mille

Festività di S.Lucia

Parrocchia Sacra Famiglia

14 dicembre

16.30 Via G.Asproni

Coratinolio

Ass. Turistica Pro loco Quadratum

21 dicembre

Via Duomo

Avis per fondazione Telethon

ass. Avis

21 dicembre

19.00 Piazza Sedile

Natale a Quarat

ass. R' Vecchiaredd

22 dicembre

10.00-13.00 P.zza Sedile

V edizione Natale in allegria

Ass. Club Buena Vista

24 dicembre 2019 5.30 - 8.00

ore 5.30 inaugurazione Presepe cittadino presso Chiostro Comunale;

ore 5.45 itinerario di zampognari nel centro storico;

dalle ore 6.00 alle ore 8.00 concerto gospel in Chiesa Matrice;

ore 8.30-11.30 animazione su via Duomo e centro storico La Mattina degli auguri

Associazione Turistica Pro loco Quadratum

6 gennaio

9.00 - 13.00 piazza Sedile

Befana in Piazza

Associazione Turistica Pro loco Quadratum