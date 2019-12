Incetta di premi per lo scrittore coratino Franco Leone. L'ultimo in ordine di tempo gli è stato conferito lo scorso 12 dicembre a Bruxelles insieme ai premiati dello "Spoleto art festival 2019". L'evento, è stato curato da Paola Biadetti, Luca Filipponi, presidente del Menotti Art Festival, con la presentazione critica di Leone.



«Voglio dedicare questo traguardo prestigioso, insieme al mio premio Internazionale di letteratura “Spoleto art festival” 2019, al liceo classico “Alfredo Oriani” di Corato, dove tutto è cominciato per me e all’attuale dirigente dell’Oriani, Angela Adduci, che regge e porta avanti mirabilmente il nome di questo storico liceo. La mia dedica vuol essere un incentivo ai giovani che si sono iscritti a questo liceo (e a quanti ne sono usciti diplomati) a credere nel valore della Cultura che in questa sede trova la sua più idonea dimora. Ringrazio tutta la mia famiglia, la Casa Editrice Secop per la pubblicazione dei miei libri, il dott. Michele Cuppone storico di Caravaggio per aver dato al mio libro un’impronta scientifica, il prof. Domenico Fino, mio docente di latino e greco, il prof. Franco Vangi storico e scrittore, la prof. Filomena Livrieri (entrambi dell’Oriani) per avermi scritto splendide prefazioni e la talent manager Stefania Montori per aver creduto in me e avermi dato la possibilità di arrivare nella capitale d'Europa. Una dedica va anche alla mia città, Corato, di cui sono orgoglioso cittadino».

Qualche settimana prima un ulteriore riconoscimento per Franco Leone è arrivato dall’università La Sapienza di Roma che gli ha conferito il prestigioso “Premio internazionale di letteratura europa e cultura del nuovo umanesimo” 2019.

La finalità del premio è quella di insignire personalità di spicco che con la loro opera diffondono lo spirito d’una sempre maggiore integrazione europea, in una visione federale dell’Europa secondo i principi che ispirarono i padri fondatori dell’Unione Europea. Tale prestigioso riconoscimento - istituito nel 2014 da Anna Manna, scrittrice, illustre poetessa, saggista e cultural promoter - fa seguito al “Premio Internazionale Letteratura Spoleto 2019” conseguito, soltanto qualche mese fa, al Menotti Art Festival nell’ambito del 62° Festival dei Due Mondi.

A Roma Leone ha ricevuto il premio sezione “Italiamia” - dedicata al racconto della grande bellezza italiana nell’arte, nel paesaggio e nella poesia - dalla poetessa di fama internazionale Iole Chessa Oliveras per il suo volume su Caravaggio con la seguente motivazione:

“Il libro “Caravaggio Poesia della Luce” di Franco Leone, edito dalla Secop Edizioni di Corato, rispetta in pieno il titolo del Premio Internazionale di Letteratura “Europa e Cultura del Nuovo Umanesimo” perché con i suoi studi caravaggeschi descritti in un linguaggio antico nella forma, ma nuovo nel modo di proporsi come idioma dell’arte, traccia una nuova strada per gli studi futuri sul sommo artista lombardo. Il conferimento del premio viene ulteriormente valorizzato dallo studio accurato degli spartiti dipinti da Caravaggio, alcuni dei quali identificati per la prima volta. La sezione del premio “Italiamia” che gli viene conferito riflette il grande amore del poeta di Corato per il nostro paese.”

L’evento è stato infatti impreziosito dall’intervento musicale del M° Pasquale Rinaldi, docente al Conservatorio di Foggia, che ha suonato al flauto le musiche di Caravaggio, in particolare i mottetti identificati dallo stesso Leone attraverso i suoi attenti studi e dalla talent manager dell’Associazione Artistica AION di Spoleto Stefania Montori.

Franco Leone ha portato con sé tre ospiti illustri: la principessa Rita Boncompagni Ludovisi, moglie del principe Nicolò Boncompagni Ludovisi, attrice e giornalista televisiva, il prof. Corey Brennan, storico dell’arte statunitense e docente alla Rutgers University del New Jersey e il dott. Michele Cuppone, ricercatore e studioso di Caravaggio. Nel corso della serata Leone ha dedicato alla principessa Rita la sua poesia ispirata all’unico affresco al mondo dipinto dal Caravaggio, presente a Roma in una delle sale al primo piano del nobile Palazzo Ludovisi, ove lei risiede. Con la declamazione di questa poesia e la premiazione del libro su Caravaggio, lo scrittore ha così conquistato il passaporto per ritirare il già citato prestigioso premio internazionale di letteratura a Bruxelles.

A ciò si aggiunge l’invito ricevuto dalla principessa Ludovisi a partecipare ad un evento natalizio di poesia il 22 dicembre presso Palazzo Ludovisi, insieme alla fondatrice del premio Anna Manna e agli altri cinque scrittori che con Leone hanno conseguito lo stesso riconoscimento alla Sapienza: Valentina Bisti, giornalista Rai, conduttrice di Uno Mattina, premiata per il Giornalismo; Maria Letizia Gorga, attrice teatrale e cinematografica, premiata per il Teatro; Ilaria Drago, attrice, autrice e regista performer, premiata per la Poesia; Delfina Licata, giornalista, saggista e ricercatrice sociale, premiata per il Giornalismo; Francesca Pansa, giornalista, scrittrice e autrice teatrale e televisiva, premiata per il Romanzo edito.