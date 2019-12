Diritti umani e accoglienza, Kader Diabate e Giancarlo Visitilli parlano agli studenti del Tannoia

Si parlerà di diritti umani, del valore della cultura e dell'importanza dell'accoglienza domani, 11 dicembre, alle 11 all'Itet "Tannoia".



L'occasione è data dalla presentazione del libro "La pelle in cui abito", edito da Laterza. Saranno presenti gli autori Kader Diabate e Giancarlo Visitilli: con loro dialogheranno i ragazzi e i docenti delle seconde e terze classi.

L'appuntamento è organizzato dal Presidio del libro di Corato, in collaborazione con il Tannoia.

Il libro. Un ragazzo di quindici anni si mette in viaggio dalla Costa d'Avorio per raggiungere l'Europa. Il suo nome è Kader Diabate. In questo libro ci racconta la fuga da casa e l'attraversamento del deserto, l'incarcerazione in Libia e il viaggio nel Mediterraneo, fino all'arrivo in Italia. Ma soprattutto ci racconta la sua voglia di libertà e la sua ribellione contro l'arroganza e l'ingiustizia degli uomini. Perché la sofferenza vissuta è diventata il carburante per alimentare la sua lotta pacifica, nutrita dalla passione per i libri e la cultura. Oggi Kader ha poco più di vent'anni. È un attivista per i diritti umani che rivendica la propria appartenenza a un popolo che non è solo quello d'origine ma anche quello di cui fanno parte tutti gli uomini e le donne privati dei propri diritti. Ha deciso di affidare la sua storia alla penna di un insegnante scrittore, Giancarlo Visitilli.

«Sono nato in una casa senza porte. La sua forma è sempre stata quella di una U, che è una lettera simile alla O ma non è chiusa, permette di uscire ed entrare, abbraccia e tiene. Proprio come la mia casa, che accoglieva tutti quelli che vi entravano e uscivano a piacimento, come è nella tradizione africana.»