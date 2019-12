L’undicesima edizione del concorso letterario dedicato alla memoria del compianto Prof. Cataldo Leone è destinata a far parlare di sé a lungo, non solo per la scelta di due personalità legate alla città di Corato per le quali dominano sentimenti contrastanti, ma anche per la parentesi polemica che la presentazione ha aperto.



Nella serata di ieri (sabato 7 dicembre), ospiti del Sevent In in corso Garibaldi, i soci e gli organizzatori della manifestazione patrocinata dal comune di Corato, si sono dati appuntamento per presentare la nuova edizione e le modalità di partecipazione.

Protagonisti di quest’anno saranno l’artista Luigi Leone, noto per le raffigurazioni pittoriche presenti in Chiesa Matrice, ed in altri palazzi coratini, e l’Ufficiale Della Regia Marina Italiana della II guerra Mondiale, Enzo Grossi. Due figure cadute nel dimenticatoio che rappresentano per la città, ma soprattutto per gli studenti, un’occasione di riflessione sul proprio passato.

«È sempre bello parlare di cultura ed è quello che nel nostro piccolo cerchiamo di fare con l’associazione - ha dichiarato il presidente, Massimo Martinelli - ma a volte il nostro ruolo è anche quello di mettere in evidenza gli aspetti di criticità che sono emersi nell’ultimo periodo con l’ente comunale. Abbiamo ricevuto numerose lamentele da parte di istituti scolastici e genitori di due ragazzi che nella passata edizione hanno vinto due borse di studio del valore di € 250,00 ciascuna e che non sono ancora state erogate, nonostante sia presente una nota ufficiale protocollata dall’associazione Prof. Catado Leone con la quale il Comune si impegnava a predisporre per tempo l’accredito. Questo è anche il motivo per cui abbiamo optato per un luogo diverso dalla Sala verde per lo svolgimento della presentazione».

Per quanto riguarda il regolamento, il concorso è aperto a tutte le scuole medie della regione Puglia e si articola nelle sezioni prosa e poesia.

Gli elaborati andranno consegnati entro il 31 marzo 2020. Le opere dattiloscritte in quattro copie dovranno essere consegnate presso la sede dalla Pro Loco Quadratum in piazza Sedile o mezzo mail all’Associazione Prof. Cataldo Leone associazionecataldoleone@ gmail.com .

Per la sezione prosa scuola media inferiore saranno chiamati ad esprimere il loro giudizio Mimma Amorese del Liceo Artistico di Corato, Alessandra Lagrasta del polo liceale Troya di Andria e Isa Mastrodonato del Liceo classico Di Corato; per la sezione prosa riservata alla scuola media superiore, Antonella Piccolomo della scuola media Santarella, Angela Camporeale della scuola media De Gasperi e Alba Marchiorossi della scuola media Giovanni XXIII. Ultima, ma non meno importante, la giuria della sezione poesia composta da: Cataldo Tommasicchio, Rossella Piccarreta ed Enzo Del Vecchio.

La premiazione si terrà il 23 maggio 2020 nell’auditorium del Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato, salvo eventuali variazioni che verranno tempestivamente comunicate dagli organizzatori.

Per ulteriori informazioni sul regolamento gli interessati potranno rivolgersi presso l’Associazione Pro Loco Quadratum nelle ore pomeridiane dei giorni feriali.