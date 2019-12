È on line “Effetto esposizione”, il primo singolo dell’artista coratino Ferry

Ferry è l’alter ego di Marco Ferrante, giovane artista coratino vincitore della “Nota d’oro 2019”, categoria inediti, che il 30 novembre scorso ha pubblicato “Effetto Esposizione”. Un nome d'arte che racchiude tutto ciò che Marco non è nella vita reale e le emozioni represse che trovano sfogo nella sua musica.

Marco inizia a fare musica a 18 anni, suona in diverse formazioni, partecipa e vince diversi concorsi che arricchiscono il suo bagaglio musicale attraverso master di scrittura e cantautorato.

Il giovane cantante definisce la sua musica «un cocktail che mischia uno stile di scrittura molto moderno con un sound diverso, del genere alternative indie-pop» e, in quest’ottica, sta lavorando al suo primo Ep da solista, accompagnato dai suoi fidati musicisti che ama definire «compagni di viaggio».

«Circa due mesi fa, imbracciai la chitarra e tirai fuori una intro che sarebbe stata perfetta per il brano che avrei voluto creare - racconta Ferry -. Avevo tutto ben chiaro in mente, il testo, ciò che volevo esprimere, il messaggio e le emozioni che volevo trasmettere. Quando il testo era pronto e la base strumentale anche, mi accorsi che mancava qualcosa, un qualcosa di martellante, che ti entra in testa come un tarlo e lì rimane, così chiamai Nuzzle e in due giorni finimmo quello che sarebbe diventato il mio primo singolo».

Ed ecco, quindi un pezzo in gran parte personale, che racconta la rottura di una storia associandola ad un tema strettamente psicologico, l’ “Effetto esposizione” per l’appunto. «Nell’arco della giornata ci si guarda allo specchio diverse volte, ma siamo sicuri che appariamo agli occhi degli altri così come ci vediamo riflessi? Molte sono le cause che confutano questa regola e lo stato d’animo ne è la principale».

A breve Ferry uscirà con nuovi singoli e nel 2020 con un Ep dal sound alternativo.