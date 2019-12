È abituato ai primi posti il maestro Gennaro Sibilano e, dopo un soddisfacente - ma non troppo per lui - quarto posto conseguito nel concorso di composizione marce sinfoniche per banda “Conversano città della musica” 2018, non si è dato per vinto e nell’edizione 2019 ha ritentato, rivelandosi non più fortunato ma più bravo di quasi tutti, svettando sul secondo gradino del podio.

Il concorso, patrocinato dal Comune di Conversano e dall’assessorato alle politiche sociali, è stato organizzato dall’associazione musicale Gioacchino Ligonzo e dal maestro Angelo Schirinzi che ne è direttore artistico.

Scremata a cinque la rosa delle marce papabili, la grande orchestra di Fiati “G. Ligonzo”, occasionalmente diretta dal M° Salvatore Campanale, lo scorso 30 novembre, nella chiesa Maria Stella di Conversano, ha eseguito i brani finalisti al cospetto di una giuria tecnica creata ad hoc per l’occasione e presieduta dal M° Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, direttore della banda della Guardia di Finanza.

Tra le marce allegre in lizza per l’edizione numero due del concorso, “Puglia” del Maestro Sibilano, dedicata ai musicisti pugliesi, riesce a fare breccia nell’orecchio tecnico e a piazzarsi più che bene in seconda posizione.