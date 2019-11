"Ada, Alan e i misteri dell’IoT": una docente coratina spiega così la tecnologia ai ragazzi

C'è anche la firma di una docente coratina nell'interessante libro che racconta ai ragazzi l'innovazione e la tecnologia.

Lei si chiama Raffaella Miscioscia, insegnante di lettere nell’istituto comprensivo “Via Carotenuto 30” di Roma, e - insieme a Sabrina De Santis, Nicola Intini, Corrado La Forgia e Pierpaolo Pontrandolfo - è autrice del testo "Ada, Alan e i misteri dell’IoT fra cobot, reti digitali, hacker e algoritmi".

Si tratta di un'originale opera corale fatta di parole e immagini (illustrata da Carlo Molinari) che porta i lettori più giovani alla scoperta di nuove tecnologie come i cobot e di tutto il mondo 4.0, offrendo una chiave di lettura vivace e coinvolgente sulla rivoluzione che viviamo, connessa all’avvento delle tecnologie digitali destinate a modificare non solo i processi produttivi ma anche il nostro modo di vivere.

Gli autori hanno convogliato nel libro le loro conoscenze su innovazione, tecnologie, progettualità in ambito education, insegnamento e scrittura creativa. Tutti condividevano il medesimo obiettivo: incuriosire ed educare i ragazzi sui cambiamenti che le nuove tecnologie porteranno nella società e nel modo di vivere. L'intento è sviluppare conoscenza sul funzionamento delle tecnologie e consapevolezza nel loro utilizzo, nonché porre l'accento sul ruolo che le tecnologie devono avere nella relazione uomo-macchina: essere al servizio delle persone per migliorarne il benessere.

Pur non rinunciando agli approfondimenti tecnici, gli autori hanno scelto la forma narrativa del racconto per veicolare tali messaggi ai ragazzi. Il libro è collegato a "Eureka! Funziona!", progetto di Federmeccanica realizzato per la prima volta nel 2012 con la finalità di educare all'imprenditorialità e di orientare allo studio delle materie STEM i bambini della scuola primaria. "Eureka! Funziona!" è realizzato in accordo con il MIUR, e in partnership con IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) e AIF (Associazione Insegnanti di Fisica). Il libro, arricchito in appendice da approfondimenti che possono essere sfruttati come veri e propri laboratori didattici, è pubblicato da Guerini Next.

In un futuro non troppo lontano, due ragazzi appassionati di matematica, Ada e Alan, si trovano coinvolti in un mistero a sfondo tecnologico: l’ingegnere Edith Byron, la madre di Ada, pronta a presentare un rivoluzionario algoritmo, di colpo scompare durante un black-out. Dov’è finita Edith? Come mai tutti i sistemi operativi e le intelligenze artificiali della città hanno smesso improvvisamente di funzionare? Riusciranno Ada e Alan a risolvere il mistero?

Gli autori. Sabrina De Santis, direttore Education and Training di Federmeccanica (RM). Raffaella Miscioscia, insegnante di lettere nell’istituto comprensivo “Via Carotenuto 30” di Roma. Nicola Intini, direttore del sito industriale Bosch di Ravensburg (Germania). Corrado La Forgia, direttore industriale e AD di Bosch-VHIT di Offanengo (CR). Pierpaolo Pontrandolfo, professore in Ingegneria Economico-Gestionale del Politecnico di Bari.