Nell'ambito della manifestazione San Martino al Borgo che si terrà a Montegrosso dal 15 al 17 novembre, sarà presente anche l'artista coratina Beatrice Capozza che presenterà i suoi ultimi lavori all'interno del Palazzo Ducale Belgioioso.

Nella esposizione intitolata "Passaggio tra la terra e il cielo", tra le altre opere, ci saranno i bozzetti per la realizzazione del dipinto parietale dedicato ai Santi Martiri di Abitene presente nell'omonima chiesa di Bitonto, le tele realizzate per le vetrate della Chiesa Madonna della Grazia di Andria, il reportage di ritratti "L'umanità resistente - Volti da Riace". È previsto anche un laboratorio per bambini dal titolo "Ritaglio riciclo e rilego: realizzazione di un album personalizzato".

Beatrice Capozza presenterà i diversi aspetti del proprio lavoro: attenzione alle tematiche riguardanti l'ambiente e le questioni sociali, l'autoproduzione di micro editoria e conseguenti laboratori e le ultime importanti commesse pittoriche. Lavoro sempre proteso ad inseguire il movimento del cuore e l'evoluzione di esso nella mente che segnano i volti e scolpiscono i corpi affondando le radici nella terra.