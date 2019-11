"E la chiamano estate", l'amarcord di Valentino Losito

Domenica 10 novembre, a partire dalle 19 in piazza Grenoble 14 , sarà presentato il libro "E la chiamano estate - Quando andavamo in villeggiatura" di Valentino Losito, consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti della Puglia, edito da Secop.



Con l’autore dialogheranno Sara Caldara e Barbara Crapolicchio. L'incontro è organizzato da Fidelis Quadratum.

Si tratta di una raccolta di brevi aneddoti di un’infanzia felice e che lascerà in ogni lettore una scia di ricordi che alleggeriscono il cuore.

Secondo Losito, «vivere e scrivere sono un lungo viaggio, un continuo trasloco di pensieri, sentimenti ed esperienze»: le esperienze traslocate nel libro sono quelle vissute da lui e da suo padre, Lorenzo, nei periodi di villeggiatura estiva nella marina di Santo Spirito. La cittadina sul mare diventa luogo del cuore, rete di episodi, un ufficio da cui passare a ritirare ricordi smarriti per farne memoria. Nell’amarcord marinaro la nostalgia diventa assolutezza dialettica e, quindi, futura.

Un sentimento sottile e acuto si insinua negli occhi nel lettore che sentirà la necessità di tornare alla “villeggiatura”, cioè a un tempo segnato dai ritmi della sospensione, dell’assenza, della distanza dalle cose del mondo.

«Losito - afferma Oscar Iarussi nella prefazione - rinverdisce la promessa dell’estate cercando nelle sere serene la carezza della sperata quiete».

L’autore. Valentino Losito, giornalista bitontino, è stato per 25 anni collaboratore della Gazzetta del Mezzogiorno, prima come capo servizio di politica interna e poi come viceredattore centrale. Segretario dell’Ordine dei giornalisti della Puglia dal 2007 al 2010, diventa presidente nel 2013, per poi lasciare l’incarico nel 2017. Attualmente è consigliere nazionale dello stesso Ordine. Appassionato di giornalismo, politica, calcio, lirica, poesia e della sua città, a metà degli anni ’90 è stato promotore, a Bitonto, del Centro studi e documentazione Agorà. Sposato con Rita, papà di Caterina, Anna Chiara e Lorenzo, si è sempre interessato ai temi legati alla cittadinanza attiva e ai rapporti tra fede e politica in relazione soprattutto all’educazione delle giovani generazioni.