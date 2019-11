Stagione teatrale, venerdì la presentazione

Tutti i nomi in cartellone sono già stati svelati nei giorni scorsi, ora c'è anche la data della presentazione ufficiale.

Venerdì 8 novembre alle 17.30 nella buvette del teatro comunale avrà luogo la conferenza stampa per illustrare gli spettacoli programmati per la stagione teatrale 2019/2020 realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Come per gli anni precedenti, anche quest’anno sono previste sezioni di prosa, musica e danza.

Nel corso della conferenza stampa sarà resa nota la data di apertura del botteghino per la vendita degli abbonamenti, nonché il calendario completo degli eventi con i relativi costi.

Saranno presenti il Commissario straordinario, Paola Maria Bianca Schettini, e il direttore del Teatro Pubblico Pugliese, Sante Levante.