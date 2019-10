Sipario per il concorso Euterpe, applausi per i vincitori Copyright: Euterpe

Sipario per il concorso Euterpe, applausi per i vincitori Copyright: Euterpe

Sipario per il concorso Euterpe, applausi per i vincitori Copyright: Euterpe

Sipario per il concorso Euterpe, applausi per i vincitori Copyright: Euterpe

Sipario per il concorso Euterpe, applausi per i vincitori Copyright: Euterpe

Sipario per il concorso Euterpe, applausi per i vincitori Copyright: Euterpe

Sipario per il concorso Euterpe, applausi per i vincitori Copyright: Euterpe

Sipario per il concorso Euterpe, applausi per i vincitori Copyright: Euterpe

Sipario per il concorso Euterpe, applausi per i vincitori Copyright: Euterpe

Sipario per il concorso Euterpe, applausi per i vincitori Copyright: Euterpe

Sipario per il concorso Euterpe, applausi per i vincitori Copyright: Euterpe

Sipario per il concorso Euterpe, applausi per i vincitori Copyright: Euterpe

Sipario per il concorso Euterpe, applausi per i vincitori Copyright: Euterpe

Un coinvolgente concerto pianistico ha concluso ieri sera la 21esima edizione del Concorso Euterpe. Alla serata ha preso parte anche il sub commissario Patrizia Tandoi che ha avuto parole di elogio per i concorrenti e la manifestazione. Ieri sera sul palco del Comunale sono saliti tutti i pianisti che si sono aggiudicati le borse di studio. Presenti anche i due giovanissimi pianisti Guglielmo Larato e Teodora Rizzi segnalati nella sezione Euterpe Best Music School dello scorso mese di maggio. Consegnati anche i premi Euterpe Beast Music School 2019 all’I.C. Carella –Forlani di Conversano ed al prof. Aldo Berardi di Castellana il premio Euterpe Best Music Teacher per aver avuto, sempre in questa sezione, il maggior numero di allievi premiati.



Il pianista Angelo Nasuto si aggiudica, oltre la borsa di studio offerta dalla Fondazione Cannillo il premio “registrazione Live” offerto dalla casa discografica FareLive di Matera ed il premio del Pubblico consistente in un acquerello della pittrice Maria Luisa Cialdella.

Questi gli altri premiati della serata: Victor Krivenko - Russia, Debora Perrone - Italia, Marina Mravova - Bulgaria, Kim Hyesil - Corea, Pierluigi D’Ippolito - Italia, Daria Rudnichenko e Inha Rudnichenko – Ucraina, Sara Moro - Italia, Sayaka Sakamoto– Giappone, Julia Sadaunykaite – Lituania.